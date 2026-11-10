Mang điều hay, ý đẹp về bản

NCUT xã Trung Hà thăm HTX nông sản xanh xã Sơn Vỹ.

Tận mắt xem, trực tiếp hỏi

Thực hiện nội dung thuộc Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã Trung Hà tổ chức đoàn công tác gồm 18 thành viên. Trong đó có 12 đại biểu là NCUT tiêu biểu, đại diện cho đồng bào Tày, Dao ở các thôn bản trên địa bàn đi học tập kinh nghiệm thực tế.

Tại các điểm đến, đoàn tìm hiểu quy trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, việc liên kết tiêu thụ nông sản, mô hình làng nghề truyền thống và cách giữ gìn không gian văn hóa gắn với du lịch cộng đồng.

Các đại biểu không chỉ đi xem mà chủ động gặp các hộ làm ăn hiệu quả để hỏi kỹ từng khâu kỹ thuật, chi phí đầu tư ban đầu, cách liên kết đầu ra. Họ cũng hỏi cả cách tuyên truyền, vận động bà con trong xóm cùng thay đổi cách nghĩ, cách làm. Các buổi làm việc vì thế diễn ra sôi nổi, nhiều câu hỏi được đặt ra ngay tại hiện trường.

Đến thăm HTX Dệt lanh Lùng Tám, xã Lùng Tám, bà Seo Thị Hòa, NCUT thôn Bản Túm, theo dõi kỹ từng công đoạn nhuộm sợi, vào khung cửi. Bà Hòa chia sẻ: Trước đây ở thôn, chị em phụ nữ thêu thùa chỉ để phục vụ sinh hoạt gia đình, may mặc ngày hội, ngày Tết. Sang đây tận mắt thấy bà con liên kết thành tổ hợp tác, tạo ra nhiều sản phẩm lưu niệm vừa giữ được nghề truyền thống của cha ông, vừa bán được cho khách tham quan để có thêm thu nhập đều đặn, tôi vỡ ra nhiều điều. Trở về thôn, tôi sẽ ngồi lại với Chi hội Phụ nữ và các hộ gia đình để bàn cách khôi phục lại nghề dệt thêu, giúp chị em tăng thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Còn tại HTX nông sản xanh xã Sơn Vỹ, ông Hoàng Văn Sự, NCUT thôn Khuôn Pồng 2, ghi chép cẩn thận kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh và cách trồng một cách cụ thể. Theo ông Sự: “Khuôn Pồng 2 có đất đai, nguồn nước tốt nhưng bà con quen canh tác nhỏ lẻ, sâu bệnh hay thời tiết thất thường là năng suất bấp bênh ngay. Đi thực tế mới thấy người ta làm nông nghiệp bài bản, có quy hoạch vùng trồng, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết để giữ giá bán. Phải tận mắt thấy mô hình sống động thế này thì khi về bản nói bà con mới tin, mới nghe theo”.

Đoàn NCUT xã Trung Hà thăm HTX Dệt lanh Lùng Tám, xã Lùng Tám.

Cầu nối đưa chủ trương vào cuộc sống

Trung Hà là xã có địa bàn rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếng nói của đội ngũ NCUT giữ vai trò quan trọng. Họ là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền cơ sở, đưa chủ trương đến từng hộ dân bằng ngôn ngữ và cách nói quen thuộc của bà con.

Ông Hà Kim Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Hà cho biết: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến đi thực tế lần này không chỉ dừng lại ở việc tham quan, mở rộng tầm nhìn, mà quan trọng hơn là trang bị thực tế sinh động cho đội ngũ NCUT. Khi NCUT được tận mắt chứng kiến những mô hình thành công, nắm chắc cách thức tổ chức sản xuất và hiểu rõ hiệu quả kinh tế, họ sẽ là những hạt nhân tiên phong, truyền cảm hứng và hướng dẫn bà con tại thôn bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ tập quán lạc hậu.

Bên cạnh nội dung phát triển kinh tế, đoàn còn trao đổi kinh nghiệm về giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh. Đại diện lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể của xã cùng đi với đoàn, gợi mở nhiều cách làm thiết thực cho các đại biểu.

Đoàn NCUT xã Trung Hà tìm hiểu quy trình bảo tồn nghề truyền thống gắn với làm du lịch cộng đồng.

Ông Nông Quý Thọ, NCUT thôn Bản Ba 2, ấn tượng với cách thức tự quản đường biên mốc giới, giữ gìn trật tự thôn xóm và vận động thanh niên bài trừ tệ nạn xã hội. Ông Thọ nói: “Muốn dân bản đoàn kết, trước hết bản làng phải bình yên. Học tập kinh nghiệm của các xã bạn, tôi thấy mô hình tổ tự quản hoạt động rất quy củ, gắn trách nhiệm của từng dòng họ, từng gia đình. Tới đây, tôi sẽ cùng ban công tác mặt trận thôn rà soát lại quy ước, hương ước, vận động bà con giữ vững an ninh trật tự, tương trợ lẫn nhau khi hoạn nạn”.

Kết thúc chuyến đi, điều các đại biểu mang về không phải là những khẩu hiệu hay lý thuyết trên văn bản. Đó là những cách làm đã được cụ thể hóa bằng quy trình, bằng số liệu và bằng sự đổi thay rõ rệt ở các địa phương mà đoàn đến thăm. Với người làm công tác vận động quần chúng, đây là cơ sở để thuyết phục bà con khi trở về bản.

Ông Đặng Văn Thuận, NCUT thôn Bản Tháng khẳng định: “Người có uy tín nói thì phải làm được trước. Trước mắt, tôi sẽ áp dụng ngay việc cải tạo vườn tạp và chăn nuôi an toàn sinh học tại gia đình mình. Khi gia đình mình làm tốt, có thu nhập ổn định, tôi sẽ mang kinh nghiệm đi vận động các hộ trong xóm làm theo, từng bước thay đổi nếp nghĩ, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”.

Những kinh nghiệm thu được từ chuyến đi sẽ được cụ thể hóa bằng việc làm của từng NCUT ở thôn bản. Khi người có uy tín làm trước, bà con có thêm căn cứ để tin và làm theo, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm bình yên cho các thôn bản Trung Hà.