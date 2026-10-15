Mạng di động Pottel của Vietnam Post sẽ dùng đầu số 075

Mạng di động Pottel vừa trúng đấu giá đầu số 075 để cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ viễn thông di động.

Ngày 15/10/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển viễn thông di động của Vietnam Post, tạo cơ sở để phát triển dịch vụ thuê bao di động mang đầu số riêng dưới thương hiệu Pottel, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mã mạng 75 thuộc kho số viễn thông quốc gia, được quy hoạch dành cho dịch vụ di động.

Việc có thêm mã mạng 75 đánh dấu bước phát triển tiếp theo sau khi Vietnam Post bắt đầu tham gia thị trường viễn thông di động với các sản phẩm SIM du lịch và định hướng phát triển giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT).

Đầu số 075 hướng tới đáp ứng nhu cầu liên lạc, truy cập dữ liệu và sử dụng các tiện ích số của khách hàng cá nhân.

Đầu số mới cũng mở ra khả năng phát triển các lựa chọn số thuê bao đa dạng, trong đó có số đẹp, số dễ nhớ, số mang ý nghĩa hoặc dấu ấn cá nhân, phù hợp với sở thích và nhu cầu của các khách hàng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vietnam Post sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đầu số 075 vào khai thác, phục vụ khách hàng, doanh nghiệp, tổ chức.

Với mạng lưới 13.000 điểm phục vụ và đội ngũ hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên trên toàn quốc, Vietnam Post có lợi thế lớn về độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng khi phát triển, phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Vietnam Post được cấp Giấy phép số 559/GP-CVT về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

Từ tháng 8/2026, Bưu điện Việt Nam bắt đầu cung cấp SIM du lịch Pottel thông qua các cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối IoT.

Pottel là thương hiệu viễn thông di động thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), hoạt động theo mô hình nhà mạng di động ảo (MVNO), trên cơ sở hợp tác sử dụng hạ tầng của VNPT.

Pottel cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông di động hướng tới nhu cầu kết nối đa dạng của khách hàng cá nhân và tổ chức, hướng tới những trải nghiệm kết nối thuận tiện, gia tăng tiện ích và giá trị kết nối trong kỷ nguyên số.