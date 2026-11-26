Hơn 20 năm mang di chứng từ vụ tai nạn nghiệt ngã

Gặp chị Cao Thị Hoài Thơm (SN 1982), trú tại thôn Huyền Thủy, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị, trong căn nhà gỗ nhỏ đã xuống cấp, những dấu tích của vụ tai nạn hơn 20 năm trước vẫn hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ.

Vùng mũi, miệng bị biến dạng, phần cổ còn nhiều vết sẹo sau những lần phẫu thuật tái tạo. Các tổn thương khiến chị thường xuyên đau nhức, nhiễm trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Chị Thơm với gương mặt biến dạng, vùng mũi và miệng chịu nhiều tổn thương, cổ còn hằn những vết sẹo sau nhiều lần phẫu thuật. Ảnh: Hải Sâm

Chị Thơm là con thứ ba trong gia đình nghèo có 5 anh chị em. Học hết lớp 12, chị xin vào làm tại một công ty gạch để kiếm sống. Thế nhưng, một vụ tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn.

"Tháng 4/2002, khi đang trên đường đi làm, tôi tông xe vào cọc tiêu bên đường rồi ngã bất tỉnh. Sau đó nghe gia đình kể lại, tôi được đưa đi cấp cứu qua nhiều bệnh viện. Gần một tháng sau, tôi tỉnh lại tại Bệnh viện Trung ương Huế", chị Thơm nhớ lại.

Theo chị Thơm, vụ tai nạn khiến vùng mặt chị tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ xương mũi, quai hàm bị gãy, răng rụng gần hết. Để tái tạo khuôn mặt, các bác sĩ phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp, lấy sụn ở hai bên hông, vùng tai và lấy da ở đùi để ghép lên mặt.

Căn nhà của mẹ con chị Thơm. Ảnh: Hải Sâm

Thương cảm trước hoàn cảnh của chị, nhiều người đã chung tay giúp đỡ, đưa chị đi điều trị tại TPHCM và một số nơi khác.

"Sau nhiều năm chạy chữa, khuôn mặt tôi dần được tái tạo nhưng vẫn để lại nhiều di chứng. Tôi thường xuyên bị đau nhức vùng mặt và đầu. Những ngày nắng nóng hoặc khi trời mưa, cơn đau càng trở nên khó chịu.

Đặc biệt, việc sử dụng mũi giả cũng khiến tôi thường xuyên đau nhức. Trải qua nhiều lần phẫu thuật và thời gian dài nằm viện, trí nhớ của tôi cũng bị suy giảm", chị Thơm chia sẻ.

Bên trong căn nhà. Ảnh: Hải Sâm

Chật vật nuôi con, chăm mẹ già đau yếu

Năm 2014, chị Thơm về quê sinh sống. Cuối năm đó, chị sinh con trai là cháu Cao Chí Minh. Từ đây, chị bắt đầu hành trình làm mẹ trong điều kiện sức khỏe không bảo đảm, gần như không thể làm những công việc nặng nhọc để kiếm sống.

Cách đây khoảng 2 năm, hai mẹ con được hỗ trợ xây dựng một căn nhà gỗ, mái ngói. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ đựng quần áo và chiếc quạt đã bị gãy. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Căn nhà được dựng từ những tấm gỗ ghép lại, hiện đã xuống cấp. Ảnh: Hải Sâm

Nỗi lo của chị càng lớn khi người mẹ 75 tuổi sống gần nhà mắc bệnh đau dây thần kinh, đau chân, đi lại khó khăn. Gần đây, sau một lần bị ngã, sức khỏe bà suy yếu nghiêm trọng, gần như nằm một chỗ và không thể tự chăm sóc bản thân.

"Giờ mẹ tôi đau yếu, đi lại không được. Các anh chị em đều đi làm ăn xa nên tôi về nấu cơm, chăm sóc mẹ. Dù tôi cũng đau ốm suốt nhưng không đành lòng để mẹ nằm một mình", chị Thơm nghẹn ngào.

Hiện cuộc sống của mẹ con chị Thơm chủ yếu dựa vào khoản hỗ trợ hơn 1 triệu đồng/tháng cùng sự giúp đỡ của người thân, bà con xung quanh. Số tiền ít ỏi phải trang trải nhiều khoản, từ ăn uống, học hành của con đến thuốc men và sinh hoạt hằng ngày.

Mái nhà đã hư hỏng. Ảnh: Hải Sâm

Bản thân chị cũng thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau, điều trị các vấn đề liên quan đến di chứng sau tai nạn. Có những lúc túng thiếu, không có tiền mua thuốc, chị đành nhờ cậy sự giúp đỡ của mọi người.

"Tôi phải vay chỗ này để bù đắp chỗ khác. Có khi không có tiền mua thuốc, đau quá, tôi lên các hiệu thuốc, họ thấy hoàn cảnh nên cũng hỗ trợ giúp tôi phần nào. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm", chị Thơm nói.

Điều khiến chị trăn trở nhất là tương lai của con trai. Chị mong có điều kiện để sửa lại căn nhà đã xuống cấp, có thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con tiếp tục đến trường.

Chị Thơm và con trai Cao Chí Minh. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đoàn Đại Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, cho biết, gia đình chị Thơm hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau tai nạn, chị mang nhiều di chứng, sức khỏe suy giảm, không có việc làm và thu nhập ổn định, trong khi phải nuôi con nhỏ và chăm sóc mẹ già.

"Chính quyền địa phương rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, chung tay hỗ trợ để gia đình chị có điều kiện sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống và chăm lo cho con ăn học", ông Cương nói.

Bạn đọc giúp đỡ chị Cao Thị Hoài Thơm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.320 (chị Cao Thị Hoài Thơm)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Cao Thị Hoài Thơm theo địa chỉ: thôn Huyền Thuỷ, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý