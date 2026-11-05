Măng Đen đấu giá 16 lô đất, khởi điểm gần 194 tỷ đồng

Ngày 5/11, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã đã ban hành Thông báo số 139/TB-BQLDA ngày 3/11/2026 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 lô đất trên địa bàn.

Theo thông báo, các lô đất đưa ra đấu giá nằm trên các tuyến đường Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Trỗi và Đinh Bộ Lĩnh, thuộc xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng giá khởi điểm của 16 lô đất gần 194 tỷ đồng.

Những năm gần đây Măng Đen phát triển vượt bậc, trở thành điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều nhà đầu tư đến tìm cơ hội đầu tư.

Việc đấu giá được thực hiện theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đây là hoạt động nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với vị trí nằm trên các tuyến đường thuộc khu vực Măng Đen, đợt đấu giá lần này được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư và sử dụng đất, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai của địa phương.

Đợt đấu giá 16 lô đất với tổng giá khởi điểm gần 194 tỷ đồng được xem là một trong những hoạt động khai thác quỹ đất đáng chú ý tại Măng Đen, góp phần bổ sung nguồn lực cho ngân sách và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.