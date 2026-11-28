Theo Trang TTĐT Công an thành phố Cần Thơ: Ngày 26 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Thanh Trung (sinh năm 1986), trú khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Thanh Trung. (Ảnh: Công an Cần Thơ)↵

Trước đó, chiều 21/10, sau khi uống rượu bia, Lưu Thanh Trung cùng vợ đến Trường Mầm non Ngã Bảy đón con. Tại đây, giáo viên phụ trách nhắc Trung đóng học phí đã quá hạn. Sau khi về nhà, Trung nhắn tin xúc phạm và đe dọa đánh nữ giáo viên.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Trung mang dao quay lại trường, la hét rồi xông vào phòng họp. Tại đây, Trung có lời lẽ xúc phạm, đe dọa tính mạng giáo viên phụ trách, hiệu trưởng và những người có mặt, khiến họ hoảng sợ. Sau đó, Trung ra sân trường, tiếp tục lớn tiếng xúc phạm các giáo viên. Vụ việc khiến nhiều người đi đường dừng lại trước cổng trường.

Nhận tin báo, Công an phường Ngã Bảy có mặt tại hiện trường và mời Trung về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi và khai rằng do say rượu, khi nghe con nói bị cô giáo đánh, Trung muốn gây chuyện dù chưa có căn cứ xác thực.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn và kiểm chứng thông tin trước khi hành động để tránh vi phạm pháp luật.