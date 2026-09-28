Mang dao đi đánh ghen lúc nửa đêm, người chồng bị tình địch cướp hung khí đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, Danh Hưởng làm nghề bán rau, củ, quả dạo. Trong quá trình đi buôn bán, Danh Hưởng đã quen biết với chị T.L., (SN 1983, trú tại xã Giồng Riềng). Chị T.L. và chồng là D.C. (SN 1981) đã ly thân nhiều năm.

Đối tượng Danh Hưởng - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Khoảng 10 giờ, ngày 24/9, Danh Hưởng đến nhà chị T.L. chơi và ngủ lại. Do nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với chị T.L., đến khoảng 23 giờ cùng ngày, D.C. cùng với người em trai là D.V. (SN 1988, trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang) mang dao đến nhà chị T.L. tìm Hưởng để đánh.

Khi đến nhà thì mọi người trong gia đình đã đóng cửa nhà ngủ nên D.C. và D.V. đứng trước nhà chửi bới và đạp cửa xông vào tìm đánh Hưởng. Nghe tiếng của D.C. chửi bới, chị T.L. sợ sệt D.C. hành hung nên bỏ trốn ra khỏi nhà. D.C. và D.V. đi ra phía sau nhà đạp cửa xông vào.

Khi thấy Hưởng đang ở bên trong, D.C. xông vào cầm dao tấn công Hưởng nhưng đâm không trúng và bị Hưởng gạt ra làm dao văng xuống đất, Hưởng nhặt được dao đâm vào người D.C. Lúc này D.V. cầm mũ bảo hiểm đánh nhau với Hưởng và bị Hưởng dùng dao đâm vào người. Sau đó Hưởng chạy thoát ra phía sau nhà, D.C. và D.V. tiếp tục đuổi theo dùng khúc tre tấn công. Hưởng chạy ra ngoài lấy xe máy chạy trốn.

Sau sự việc, D.V. tự chạy xe về đến nhà, được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Châu Thành sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu, hiện đã bình phục.

Riêng anh D.C. bị thương nằm gục tại bãi cỏ sau nhà chị T.L. Đến khoảng 6 giờ ngày 25/9, chị T.L. ra phía sau thì phát hiện D.C. đã chết nên báo chính quyền địa phương. Sau khi biết chuyện, Danh Hưởng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.