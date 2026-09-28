Mang dao đến nhà vợ đang ly thân tìm tình địch, người đàn ông tử vong

Ngày 28/9, theo tin từ Công an tỉnh An Giang, cơ quan đang tạm giữ đối tượng đâm 2 người thương vong do mâu thuẫn tình cảm

Theo thông tin ban đầu, Danh Hưởng làm nghề bán rau, củ, quả dạo. Trong quá trình đi buôn bán, Danh Hưởng đã quen biết với chị T. L, (sinh năm 1983, ngụ tại ấp Tràm Chẹt, xã Giồng Riềng). Chị T. L và chồng là D. C (sinh năm 1981) đã ly thân nhiều năm.

Khoảng 10h ngày 24/9, Danh Hưởng đến nhà chị T. L chơi và ngủ lại. Do nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với chị T. L, đến khoảng 23h cùng ngày, D. C cùng với người em trai là D. V (sinh năm 1988, ngụ tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang) mang dao đến nhà chị T. L tìm Hưởng để đánh.

Đối tượng Danh Hưởng . Ảnh: CACC.

Khi đến nhà thì mọi người trong gia đình đã đóng cửa nhà ngủ nên D. C và D. V đứng trước nhà chửi bới và đạp cửa xông vào tìm đánh Hưởng. Nghe tiếng của D. C chửi bới, chị T. L sợ sệt D. C hành hung nên bỏ trốn ra khỏi nhà. D. C và D. V đi ra phía sau nhà đạp cửa xông vào.

Khi thấy Hưởng đang ở bên trong, D. C xông vào cầm dao tấn công Hưởng nhưng đâm không trúng và bị Hưởng gạt ra làm dao văng xuống đất. Hưởng nhặt được dao đâm vào người D. C.

Lúc này D. V cầm nón bảo hiểm đánh nhau với Hưởng và bị Hưởng dùng dao đâm vào người. Sau đó Hưởng chạy thoát ra phía sau nhà, D. C và D. V tiếp tục đuổi theo dùng khúc tre tấn công. Hưởng chạy ra ngoài lấy xe máy chạy trốn.

Sau sự việc, D. V tự chạy xe về đến nhà, được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Châu Thành sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu, hiện đã bình phục.

Riêng anh D. C bị thương nằm gục tại bãi cỏ sau nhà chị T. L. Đến khoảng 6h ngày 25/9, chị T. L ra phía sau thì phát hiện D. C đã chết nên báo chính quyền địa phương.

Sau khi biết chuyện, Danh Hưởng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.