Mang đặc sản Việt Nam ngược sông Hồng làm cầu nối giao lưu văn hóa

Áo dài, tranh dân gian Đông Hồ, cà phê trứng cùng nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam được giới thiệu trong chương trình “Hương sắc sông Hồng”, khai mạc ngày 4/11 tại sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Chương trình quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ và đại diện truyền thông đến từ Việt Nam và tỉnh Vân Nam. Hoạt động giao lưu được tổ chức ngay trong nhà ga sân bay, với các gian hàng văn hóa, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công truyền thống và biểu diễn nghệ thuật phục vụ hành khách.

Chương trình Hương sắc sông Hồng được tổ chức tại Côn Minh (Trung Quốc).

Tại lễ khai mạc, đoàn nghệ thuật Việt Nam mang đến tiết mục múa truyền thống, biểu diễn cùng các nghệ sĩ dân tộc Di của Trung Quốc. Đại biểu hai nước cùng hoàn thiện bức tranh ghép từ những sản vật đặc trưng và vật phẩm hương liệu, đánh dấu thời điểm chính thức khởi động chương trình.

Điểm nhấn của sự kiện là khu chợ văn hóa “Hương sắc sông Hồng”, được bố trí thành bốn không gian trải nghiệm theo chủ đề ẩm thực, hương thơm, đồ dùng và giải trí.

Tại khu vực ẩm thực, bánh mì Việt Nam, nem cùng nhiều món ăn truyền thống được giới thiệu tới khách tham quan. Đại diện thương hiệu cà phê Giảng trực tiếp pha chế cà phê trứng, trong khi trà sen Việt Nam được trưng bày bên cạnh các loại trà đặc sản của Vân Nam.

Trang phục áo dài cũng xuất hiện tại khu trưng bày thủ công và đời sống. Một nhà thiết kế trẻ Việt Nam giới thiệu các mẫu áo dài cùng những tác phẩm nhiếp ảnh về phố cổ Hà Nội, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về trang phục truyền thống và không gian văn hóa Việt Nam.

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản ẩm thực Việt Nam được giới thiệu ngay tại sân bay Côn Minh, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong khu vực nghệ thuật dân gian, nghệ nhân Việt Nam trực tiếp thực hiện tranh Đông Hồ, giới thiệu kỹ thuật sáng tác tranh truyền thống tới du khách. Các hoạt động được bố trí xen kẽ với trình diễn nghề dệt, thêu và chế tác đồ thủ công của nghệ nhân Vân Nam.

Trực tiếp trải nghiệm chương trình, vlogger - du học sinh, phiên dịch viên Việt Nam tại Trung Quốc - Lương Ngọc Anh - cho biết Vân Nam và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong ẩm thực, sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là các nghề thủ công truyền thống. Người này từng đến Đại Lý năm 2024 và nhận ra những sản phẩm nhuộm vải thủ công quen thuộc khi tham quan sự kiện.

Chương trình còn có các màn biểu diễn nghệ thuật tại nhà ga, với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước. Những tiết mục múa dân gian và hoạt động tương tác thu hút nhiều hành khách dừng chân theo dõi.