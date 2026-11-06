Mang cung tên đi dạo, cầu thủ Newcastle bị cảnh sát truy tìm

Theo The Telegraph, hậu vệ Amar Dedic của Newcastle United cùng một người bạn bị người dân phát hiện mang theo cung tên khi đi bộ gần khu vực hồ chứa nước ở Harlow Hill ngày 4/11.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức triển khai lực lượng truy tìm hai người đàn ông mang theo vũ khí. Theo Daily Mail, chiến dịch có sự tham gia của ít nhất 6 xe tuần tra, bao gồm cả các đơn vị cảnh sát phản ứng vũ trang.

Các sĩ quan sau đó chặn một phương tiện gần khu dân cư cao cấp Darras Hall, nơi Dedic và người bạn đang di chuyển. Cảnh sát tiến hành kiểm tra và thu giữ bộ cung tên mà hai người mang theo.

Hậu vệ Amar Dedic của Newcastle United. (Ảnh: Telegraph)

Người phát ngôn của cảnh sát Northumbria xác nhận: “Lúc 13h55 ngày 4/11, chúng tôi nhận được tin báo về hai người đàn ông mang theo cung tên khi đi bộ trên một con đường mòn cạnh hồ chứa nước, thuộc tuyến đường Military Road ở khu vực Harlow Hill. Các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường, sau đó chặn một phương tiện trong khu vực Darras Hall và thu giữ một bộ cung tên”.

Sau khi làm việc với Dedic và người bạn, lực lượng chức năng xác định số cung tên được mang theo nhằm mục đích giải trí, không gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Theo quy định pháp luật tại Anh, việc sử dụng cung tên hoặc nỏ để săn bắt động vật là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu cho thấy hậu vệ Newcastle và người đi cùng có hành vi săn bắt trái phép.

Đáng chú ý, thủ môn Mark Gillespie của Newcastle và cựu hậu vệ Paul Dummett tình cờ xuất hiện tại hiện trường khi cảnh sát đang làm việc với Dedic. Cả hai dừng lại để hỗ trợ đồng đội.

Cảnh sát cho biết vẫn tiếp tục xác minh những tình tiết liên quan đến vụ việc. Hiện chưa có thông tin về việc Dedic bị bắt giữ hoặc phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Theo The Telegraph, ban lãnh đạo Newcastle United đã nắm được sự việc nhưng không có kế hoạch áp dụng hình thức kỷ luật đối với hậu vệ người Bosnia và Herzegovina. Dedic nhiều khả năng vẫn ra sân trong đội hình xuất phát của Newcastle ở trận gặp Fulham tại Ngoại hạng Anh vào ngày 7/11.

Hậu vệ 24 tuổi đã khẳng định vị trí hậu vệ phải số một của Newcastle kể từ khi gia nhập đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, với mức phí 30 triệu bảng từ Benfica.