Mang cơ hội việc làm đến với người lao động xã Thanh Oai

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Hồng Hải chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn, giao dịch việc làm cho người lao động năm 2026. Ảnh: PV

Đối tượng tham gia Ngày hội gồm người lao động có nhu cầu tìm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp; thanh niên, bộ đội xuất ngũ; học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và các đối tượng có nhu cầu tư vấn việc làm, học nghề.

Thông qua Ngày hội, người lao động trên địa bàn xã Thanh Oai có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu thông tin thị trường lao động, lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, các doanh nghiệp dự kiến tổ chức phỏng vấn trực tuyến, giới thiệu vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ, tay nghề và điều kiện làm việc. Người tham gia còn được tư vấn hướng nghiệp, học nghề, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng phỏng vấn và thông tin về các chính sách hỗ trợ việc làm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Hồng Hải, Ngày hội tư vấn, giao dịch việc làm sẽ được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy người lao động làm trung tâm, lấy kết quả kết nối việc làm làm thước đo; qua đó, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực mà còn giúp chính quyền địa phương nắm bắt sát hơn nhu cầu tìm việc, học nghề của người dân, từ đó triển khai các giải pháp kết nối cung - cầu lao động phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nhân dân.