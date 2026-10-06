Mang chai thủy tinh ném người đi đường trên QL51: 6 người bị công an mời làm việc

Ngày 6/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng vừa xác minh, làm rõ 6 đối tượng liên quan đến vụ việc một nhóm người mang vỏ chai thủy tinh lên cầu vượt nút giao T1 - QL51 để ném các trường hợp lưu thông trên QL51 có biểu hiện nẹt pô, đua xe.

Nhóm đối tượng dùng chai thủy tinh ném người chạy xe nẹt pô trên QL51.

Trước đó, Công an TP Đồng Nai phát hiện trên mạng xã hội TikTok một tài khoản đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe máy ném chai thủy tinh trên QL51, đoạn cầu vượt đường T1, thuộc xã Long Phước.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Phước phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Long Thành, Nhơn Trạch khẩn trương xác minh. Qua đó, lực lượng công an mời làm việc 6 đối tượng liên quan gồm Bùi Văn N (SN 2007); Đ.C.M (SN 2009); H.M.T (SN 2011); Tr.D.Ph.Q (SN 2011); Ng.H.G (SN 2011) và H.Th.P (SN 2011). Cả 6 đối tượng đều ngụ phường Long Thành, TP Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng 18h ngày 1/10, N cùng M, T, Q, G và P nhậu tại một quán ốc ở phường Nhơn Trạch. Trong lúc nhậu, N rủ cả nhóm đi tìm vỏ chai thủy tinh mang lên cầu vượt nút giao T1 - QL51 để tìm những người có biểu hiện đua xe, nẹt pô rồi ném chai nhằm "dằn mặt". Cả nhóm đồng ý.

Khoảng 19h cùng ngày, sau khi nhậu xong, N điều khiển xe máy biển số 60C1-441.xx chở P còn Q điều khiển xe Cup biển số 60AN-039.xx chở T; G điều khiển xe Wave biển số 67G1-399.xx chở M chạy dọc các tuyến đường tại phường Long Thành. Khi đi qua một tiệm phế liệu, nhóm phát hiện 3 két nước ngọt đã qua sử dụng để phía trước nên dừng xe lấy rồi tiếp tục di chuyển theo QL51 hướng về cầu vượt nút giao T1 để tìm người nẹt pô, đua xe.

Đến khoảng 22h, khi đến khu vực cầu vượt nút giao T1 - QL51, nhóm nhìn thấy 2 thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe hai bánh đi cùng chiều phía trước nên N nói cả nhóm đuổi theo.

Khi đến đoạn gần cây xăng đôi, thuộc xã Long Phước, G điều khiển xe chở M ngồi phía sau ôm két nước ngọt tiến lại gần 2 thanh niên. M lấy một vỏ chai thủy tinh từ trong két ném về phía 2 người này nhưng không trúng. Sau đó, cả nhóm trở lại cầu vượt nút giao và vứt 3 két chứa vỏ chai lên thành cầu rồi về nhà.

Đến nay lực lượng công an mời các đối tượng lên làm việc, đồng thời tạm giữ 3 xe máy và 3 két nước ngọt đã qua sử dụng. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Long Phước đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.