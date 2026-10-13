Mang bệnh trở về xin chồng cũ tái hợp sau 5 năm, người phụ nữ nhận câu trả lời phũ phàng

Sau 5 năm rời bỏ gia đình, người phụ nữ ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) bất ngờ quay về tìm chồng cũ, mong muốn hàn gắn tình cảm khi bản thân gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì mở lòng đón nhận, người đàn ông kiên quyết từ chối, khẳng định không còn trách nhiệm với người từng bỏ lại anh cùng đứa con nhỏ. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên những tranh luận về lòng vị tha, trách nhiệm gia đình và giới hạn của sự tha thứ sau đổ vỡ hôn nhân.

Theo bài viết được trang Sohu đăng tải ngày 1/10/2026, người đàn ông cho biết anh quen vợ cũ vào năm 2018 thông qua một người bạn học đại học. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân vào năm 2019. Đến năm 2021, họ chào đón con trai đầu lòng.

Thời điểm ấy, người chồng tin rằng cuộc sống gia đình đang bước vào giai đoạn ổn định. Anh có nhà cửa, phương tiện đi lại, vợ con bên cạnh và một tương lai để phấn đấu. Với anh, chỉ cần hai vợ chồng cùng nỗ lực vun vén, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Theo lời kể của người đàn ông, chỉ chưa đầy một tuần sau khi sinh con, người vợ đã rời bỏ gia đình, để lại đứa trẻ còn đỏ hỏn cho chồng chăm sóc.

Sự ra đi đột ngột ấy khiến anh rơi vào trạng thái bàng hoàng. Người đàn ông cho biết trước đó, anh từng hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp, tạo điều kiện để cô mở rộng các mối quan hệ và tận dụng những nguồn lực sẵn có. Công việc của người phụ nữ cũng từng có những bước tiến thuận lợi.

Tuy nhiên, sau khi sinh con, cô được cho là ngày càng ít quan tâm đến gia đình, thường xuyên ra ngoài vui chơi và không quay về nhà. Hai người gần như cắt đứt liên lạc, để mặc người chồng một mình chăm sóc con nhỏ.

Trong suốt những năm tháng ấy, anh vừa phải làm việc, vừa đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy con trai. Từ một người đàn ông còn trẻ, anh dần trở nên tiều tụy vì những áp lực của cuộc sống. Theo lời kể, mái tóc bạc đi, gương mặt cũng hằn rõ dấu vết của thời gian và sự vất vả.

Năm năm trôi qua, cậu bé ngày nào đã lên 5 tuổi. Cuộc sống của hai cha con dần ổn định, người cha cũng tìm thấy động lực để tiếp tục bước về phía trước. Anh không còn nhắc nhiều đến người vợ đã rời đi, dường như đã chấp nhận thực tế rằng cuộc hôn nhân của mình thực sự kết thúc.

Điều bất ngờ xảy ra khi người phụ nữ đột nhiên quay lại tìm chồng cũ, bày tỏ mong muốn tái hợp và tiếp tục chung sống như trước.

Theo nội dung bài viết, sau nhiều năm sống xa gia đình, người phụ nữ gặp khó khăn về sức khỏe và tài chính. Cuộc sống không còn thuận lợi như trước khiến cô tìm về người chồng cũ, hy vọng nhận được sự giúp đỡ và có cơ hội gặp lại con trai.

Tuy nhiên, người đàn ông không chấp nhận lời đề nghị này. Anh cho rằng trong suốt 5 năm qua, người vợ cũ đã không thực hiện trách nhiệm của một người mẹ, cũng không đồng hành cùng anh trong những tháng ngày khó khăn nhất.

Người đàn ông gay gắt nhắc lại việc con trai lớn lên mà không có sự chăm sóc của mẹ. Theo lời anh, từ khi đứa trẻ chào đời, người phụ nữ gần như không tham gia vào việc nuôi dưỡng con, để anh một mình gánh vác mọi trách nhiệm. Bởi vậy, việc cô quay về khi bản thân gặp khó khăn không đủ để khiến anh thay đổi quyết định. Anh kiên quyết từ chối tái hợp và yêu cầu hai người hoàn tất các thủ tục ly hôn, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ vợ chồng.

Người phụ nữ được cho là đã viện dẫn tình nghĩa vợ chồng và việc mình từng sinh con để thuyết phục chồng cũ giúp đỡ. Cô cho rằng dù đã chia tay, những năm tháng từng chung sống vẫn là lý do để anh không thể quay lưng với mình trong lúc hoạn nạn.

Thế nhưng, người đàn ông không chấp nhận cách lập luận ấy. Với anh, việc từng là vợ chồng không đồng nghĩa với việc người kia có thể rời đi trong nhiều năm rồi quay lại yêu cầu anh tiếp tục gánh vác trách nhiệm.

Theo bài viết, người phụ nữ thậm chí còn thuê một căn hộ ở tầng 4 trong chính khu nhà nơi chồng cũ sinh sống, sau đó tìm cách tiếp cận gia đình với lý do muốn thăm con. Dù vậy, người đàn ông vẫn không đồng ý mở cửa, khiến mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng căng thẳng.

Không chỉ dừng lại ở việc đề nghị tái hợp, người phụ nữ còn nhiều lần tìm cách tiếp cận nhà chồng cũ. Bài viết cho biết có lần cô đứng gần cửa nhà để nghe ngóng tình hình bên trong và bị người đàn ông phát hiện. Khi bị chất vấn, cô cho rằng mình không làm điều gì sai và có quyền gặp con trai. Người phụ nữ cũng khẳng định căn nhà ấy là nơi con mình sinh sống, vì vậy mong muốn bước vào để thăm con là điều hợp lý.

Tuy nhiên, người chồng lập tức phản ứng gay gắt. Anh cho rằng người vợ cũ không thể chỉ xuất hiện trở lại sau nhiều năm rồi mặc nhiên đòi hỏi quyền lợi mà không nhìn nhận những tổn thương đã gây ra cho gia đình.

Theo lời kể được đăng tải, người đàn ông nhấn mạnh con trai hiện đã 5 tuổi nhưng anh chưa từng nhận được sự đồng hành của vợ trong hành trình nuôi dạy con. Anh cũng cảnh báo cô không tiếp tục xuất hiện trước cửa nhà để gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hai cha con.

Câu chuyện vì thế không chỉ xoay quanh việc có nên tái hợp sau ly hôn, mà còn đặt ra vấn đề phức tạp hơn: người đã rời bỏ gia đình có thể trở lại và yêu cầu được đón nhận như trước hay không?

Dẫu vậy, mong muốn gặp con và mong muốn quay lại với chồng cũ là hai vấn đề khác nhau. Việc người đàn ông từ chối tái hợp không tự động đồng nghĩa với việc mọi mong muốn thăm con của người mẹ đều không chính đáng. Quyền và cách thức thăm nom cần được xem xét dựa trên quy định pháp luật, hoàn cảnh cụ thể và lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với người đàn ông. Họ cho rằng anh đã phải trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn khi vừa nuôi con nhỏ, vừa tự mình vượt qua cú sốc bị vợ bỏ lại. Theo những người ủng hộ, nếu người phụ nữ thực sự muốn sửa chữa sai lầm, điều cần thiết trước tiên phải là sự thừa nhận trách nhiệm và hành động cụ thể, thay vì chỉ quay về khi cuộc sống trở nên khó khăn.

Một số ý kiến cũng cho rằng không thể lấy bệnh tật hay hoàn cảnh đáng thương làm lý do buộc người khác phải tha thứ. Lòng tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện, không phải là nghĩa vụ bị áp đặt bằng những lời trách móc hay sức ép tình cảm.

Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ sự cảm thông với người phụ nữ. Họ cho rằng dù quá khứ có nhiều sai lầm, một người đang gặp vấn đề sức khỏe vẫn cần được đối xử bằng sự tôn trọng và nhân ái. Theo quan điểm này, từ chối quay lại với người cũ là quyền của mỗi người, nhưng điều đó không nhất thiết phải đi kèm với sự miệt thị hay phủ nhận hoàn toàn những mối liên hệ còn tồn tại.

Thực tế, nếu những tình tiết được kể lại phản ánh đúng diễn biến sự việc, việc người đàn ông không muốn tái hợp sau nhiều năm bị bỏ lại là điều có thể hiểu được. Anh có quyền bảo vệ cuộc sống riêng và không bị buộc phải khôi phục một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ chỉ vì người cũ gặp khó khăn.

Dẫu vậy, những thông tin trong bài viết chủ yếu xuất phát từ lời kể được đăng tải trên mạng xã hội và chưa có đủ dữ liệu độc lập để xác minh toàn bộ sự việc. Vì thế, việc đánh giá người trong cuộc cũng cần thận trọng, tránh vội vàng đưa ra kết luận chỉ từ một phía.

Suy cho cùng, hôn nhân không thể chỉ được duy trì bằng những lời hứa hẹn hay tình nghĩa trong quá khứ. Một mối quan hệ muốn được hàn gắn cần có sự chân thành, trách nhiệm và nỗ lực từ cả hai phía. Những tổn thương kéo dài nhiều năm cũng không thể dễ dàng xóa bỏ chỉ bằng một lời xin lỗi hoặc mong muốn quay về.

Với người đàn ông trong câu chuyện, lựa chọn không tái hợp có thể là cách anh bảo vệ bản thân và con trai sau những năm tháng khó khăn. Còn với người phụ nữ, nếu thực sự muốn sửa chữa những gì đã xảy ra, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc thuyết phục chồng cũ mở cửa, mà còn ở việc đối diện với quá khứ, tôn trọng quyết định của người khác và thực hiện trách nhiệm của mình đối với con.

Bởi đôi khi, điều khó khăn nhất sau một cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là quyết định rời đi, mà là học cách chấp nhận rằng có những cánh cửa một khi đã khép lại sẽ không thể trở về như thuở ban đầu.