Mang bầu đẹp như Khả Ngân, đâu là bí quyết?

Sau một thời gian giữ kín chuyện đời tư, Khả Ngân mới đây bất ngờ chia sẻ hình ảnh mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên hài hước viết: “Đố mọi người trong hình có mấy ‘em bé’”, khiến người hâm mộ thích thú.

Trong loạt ảnh, Khả Ngân xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động. Cô diện quần ống suông cùng áo thun oversize được kéo cao để khéo léo khoe bụng bầu. Mũ lưỡi trai, kính râm và túi xách tạo điểm nhấn, giúp diện mạo của nữ diễn viên vẫn giữ được nét sành điệu, khỏe khoắn.

Đáng chú ý, vóc dáng của Khả Ngân trong thai kỳ nhận được nhiều lời khen. Dù vòng bụng đã thấy rõ, tổng thể cô vẫn khá gọn gàng, gương mặt tươi tắn. Nhiều khán giả để lại bình luận như: “Bụng to rồi nhưng khá gọn”, “Bầu đáng yêu quá”, “Ngân hợp bầu quá” hay “Bà bầu đẹp nha”.

Trên thực tế, sở hữu vóc dáng gọn gàng, thần sắc tươi tắn chính là ước mơ của không ít các mẹ bầu. Để làm được điều này, các mẹ bầu nên tham khảo những bí quyết sau đây!

Làm thế nào để tăng cân vào mẹ vừa đủ, thai nhi phát triển tốt?

Nhiều mẹ bầu mong muốn trong thai kỳ em bé phát triển tốt nhưng bản thân không tăng cân quá nhiều. Tuy nhiên, về mặt dinh dưỡng, không nên hiểu theo nghĩa "ăn vào con chứ không vào mẹ". Thai nhi cần được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất để phát triển, trong khi cơ thể người mẹ cũng phải tăng cân ở mức phù hợp để đáp ứng những thay đổi sinh lý của thai kỳ.

Thay vì cố ăn nhiều hoặc kiêng khem, mẹ bầu nên ưu tiên ăn đa dạng thực phẩm giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa

Thay vì cố gắng ăn thật nhiều hoặc kiêng khem để giữ dáng, mẹ bầu nên ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Bữa ăn nên đa dạng, cân đối giữa protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate, đồng thời hạn chế đồ ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ và thực phẩm siêu chế biến.

Lượng cân nặng nên tăng trong thai kỳ không giống nhau ở mỗi người mà phụ thuộc một phần vào chỉ số BMI trước khi mang thai. Vì vậy, mục tiêu tăng cân nên được theo dõi cùng bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thay vì áp dụng một công thức chung. Việc ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và khám thai định kỳ mới là cách giúp mẹ khỏe, thai nhi phát triển tốt mà vẫn kiểm soát được mức tăng cân.

Tinh thần quan trọng thế nào khi mang bầu?

Không chỉ chế độ ăn uống, trạng thái tinh thần cũng là vấn đề mẹ bầu cần quan tâm. Thai kỳ kéo theo nhiều thay đổi về hormone, vóc dáng, giấc ngủ và cảm xúc. Những lo lắng về sức khỏe của em bé, cân nặng hay cuộc sống sau khi sinh cũng có thể khiến mẹ bầu dễ căng thẳng hơn.

Trạng thái tinh thần tích cực rất quan trọng trong quá trình mang thai. Ảnh minh họa

Vì vậy, duy trì tinh thần thoải mái, ngủ nghỉ đầy đủ, vận động nhẹ nhàng nếu được bác sĩ cho phép và dành thời gian thư giãn có thể giúp mẹ bầu cảm thấy dễ chịu hơn trong thai kỳ. Sự đồng hành, chia sẻ từ bạn đời và gia đình cũng rất quan trọng, nhất là khi mẹ bầu cảm thấy mệt mỏi hoặc áp lực.

Mang thai khỏe mạnh không có nghĩa là phải giữ được vóc dáng như trước khi mang thai. Điều quan trọng hơn là mẹ được cung cấp đủ dinh dưỡng, tăng cân phù hợp, theo dõi sức khỏe định kỳ và có đời sống tinh thần ổn định. Khi đó, vẻ ngoài tươi tắn hay vóc dáng gọn gàng chỉ nên được xem là một phần của hành trình, không phải tiêu chuẩn để đánh giá một thai kỳ khỏe mạnh.