Một lần đưa ô tô đi sửa chữa đã trở thành cơn ác mộng đối với bà Karina Rios, sống tại bang Florida (Mỹ).

Theo đài truyền hình WFTV ngày 23/11, sự cố xảy ra vào tháng 8 vừa qua tại cơ sở sửa chữa ô tô thuộc chuỗi Mavis Tires and Brakes ở Lake Nona, thành phố Orlando.

Khi chiếc SUV Audi của bà Rios đang đỗ bên trong gara, một bức tường xây bằng gạch bê tông bất ngờ đổ sập vào xe, làm vỡ kính và hư hỏng gần như toàn bộ phần thân bên phải, từ cản trước đến cụm đèn hậu.

Hiện trường tai nạn chiếc Audi bị tường đổ vào gây hư hỏng

Nữ chủ xe cho biết bà vô cùng sửng sốt khi nhận được thông tin, thậm chí ban đầu còn tưởng đây là một trò đùa.

Bà Rios nghi ngờ một chồng lốp xe lớn đặt cạnh bức tường có thể là nguyên nhân khiến bức tường đổ sập. Tuy nhiên, phía gara cho biết họ không rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

Mặc dù cơ sở sửa chữa cam kết khắc phục hư hỏng, những diễn biến sau đó lại khiến nữ chủ xe thêm bất an.

Theo bà Rios, gara đã đưa chiếc Audi đến một cơ sở khác để sửa chữa mà không có sự chấp thuận của bà. Ngay cả khi nhận được thông báo đến lấy xe, bà vẫn không biết chiếc ô tô của mình đã được sửa chữa ở đâu.

Phía Mavis chỉ cung cấp bản kê chi phí phục vụ việc giải quyết bảo hiểm. Trong khi đó, những thông tin mà chủ xe quan tâm như danh mục phụ tùng đã thay thế, nguồn gốc linh kiện và đơn vị trực tiếp sửa chữa lại không được làm rõ.

Bà Rios lo ngại không biết chiếc Audi của mình được lắp phụ tùng chính hãng hay linh kiện tháo từ những chiếc xe phế thải.

Đáng nói, mục đích ban đầu của bà khi đưa ô tô đến gara chỉ là để sửa van thông hơi cácte (PCV) của động cơ. Theo nữ khách hàng, phía gara từng hứa sẽ chịu khoản chi phí sửa chữa bộ phận này để bù đắp cho những phiền toái mà bà gặp phải, song cam kết vẫn chưa được thực hiện.

Sau khi nhận lại xe, bà Rios cho biết các cảnh báo liên quan đến cảm biến túi khí và động cơ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Điều này khiến bà lo ngại chiếc Audi có thể còn những hư hỏng tiềm ẩn chưa được phát hiện và không cảm thấy an tâm khi sử dụng xe.

Ngoài ra, nữ chủ xe còn đề nghị Mavis bồi thường khoản giá trị bị sụt giảm của chiếc Audi sau sự cố. Dù người quản lý từng hứa sẽ phản hồi, bà Rios cho biết đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Người quản lý cơ sở gara tại Lake Nona cho biết ông bắt đầu làm việc tại đây khoảng 1-2 tuần sau khi sự cố xảy ra nên không nắm rõ vụ việc.

Từ vụ việc trên, có thể rút ra bài học kinh nghiệm khi đưa ô tô đến gara bảo dưỡng, sửa chữa. Chủ xe nên chụp ảnh hoặc quay video ghi nhận hiện trạng phương tiện, đồng thời yêu cầu cơ sở sửa chữa lập phiếu tiếp nhận xe.

Trong trường hợp ô tô phát sinh hư hỏng trong thời gian lưu tại gara, chủ xe cần yêu cầu lập biên bản sự cố, xác định trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục, danh mục phụ tùng thay thế bằng văn bản.

Đối với những hư hỏng nghiêm trọng do va đập, ngoài việc phục hồi thân vỏ, chủ xe cần lưu ý kiểm tra kết cấu thân xe, hệ thống điện, cảm biến và các hệ thống an toàn. Việc đưa xe đến một cơ sở sửa chữa độc lập, có uy tín để đánh giá chất lượng sửa chữa cũng là cách giúp chủ xe bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo WFTV/Yahoo News