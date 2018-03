Mang âm nhạc đến bệnh viện Phụ sản Trung ương

Vào lúc 14h30 thứ 6 ngày 30/3/2018, chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện' sẽ thực hiện số 189, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Viện C) – số 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Pano Chương trình (Ảnh: BTC cung cấp)

Với thông điệp: "Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này", trong lần trở lại Bệnh viện Phụ sản Trung ương lần thứ 5, "Mang âm nhạc đến bệnh viện" tiếp tục dành tặng các cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân… đang điều trị tại bệnh viện những lời ca tiếng hát chan chứa yêu thương, với mong muốn có thể dùng âm nhạc để phần nào làm vơi đi những mệt mỏi của các sản phụ và người nhà, giảm bớt những áp lực căng thẳng của các cán bộ y bác sĩ trong bệnh viện, đem tới những giây phút thư giãn đầy niềm vui đến với đông đảo khán giả có mặt trong bệnh viện.

Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" số 189 gồm 2 phần chính: phần Quà tặng đặc biệt bắt đầu từ 14h00 ngay tại các phòng bệnh, nơi các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp để dành tặng các bệnh nhân không có điều kiện xuống sân khấu theo dõi chương trình. Dù chỉ diễn ra trong quy mô nhỏ tại các giường bệnh, Quà tặng đặc biệt luôn để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự gần gũi, thân thiện và ấm áp tình người dành cho các bệnh nhân.

Bắt đầu lúc 14h30, phần 2 của chương trình diễn ra tại sân khấu ngoài trời nhà E của bệnh viện hứa hẹn sẽ là một buổi trình diễn nghệ thuật đầy hấp dẫn với sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu mến: Nghệ sĩ hài Trà My, NSƯT Thùy Liên, MC Thảo Vân, ca sĩ Thái Thùy Linh, Phạm Văn Giáp (Giải Nhất tiếng hát TH Hà Nội năm 2000), Bích Ngọc (Giải nhì Sao Mai 2015), cặp đôi của Chương trình Tuyệt đỉnh song ca Lê Tiến - Lê Linh, Phan Nguyễn Hà My (The Voice kids 2016), nhóm Luna band, ảo thuật gia Tô Đức...

Vẫn như thường lệ, "Mang âm nhạc đến bệnh việ"n số 189 sẽ dành toàn bộ số tiền quyên góp trực tiếp từ hòm từ thiện đặt suốt chương trình cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ của những người hảo tâm không thể góp mặt tại chương trình có thể liên hệ với ca sĩ Thái Thùy Linh qua kênh facebook: https://www.facebook.com/thai.t.linh?fref=ts.

Hy vọng với mọi sự cố gắng, nỗ lực và tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người, chương trình sẽ mang lại những giá trị ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần cho các bệnh nhân và tập thể y bác sĩ của bệnh viện./.

