Mang 6.000 viên nén nghi ma túy, nam thanh niên bị bắt

Khoảng 16h05 ngày 13/11, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã Lìa tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Lực lượng chức năng bắt giữ Thạo A Chông cùng tang vật là 6.000 viên nén màu hồng, nghi ma túy tổng hợp. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Tại đường liên thôn thuộc thôn Thanh Hòa, xã Lìa, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển theo hướng vào xã A Dơi, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon màu xanh chứa 6.000 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Bước đầu, người này khai tên Thạo A Chông (20 tuổi, trú tại huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào), được một người Lào thuê vận chuyển gói hàng từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn để giao tại thôn Thanh Hòa.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ người, tang vật và phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.