Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thái Văn Nam (SN 1989, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 25/8, Thái Văn Nam đặt mua một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Cơ quan chức năng tống đạt các Quyết định đối với Thái Văn Nam (Áo đen - Ảnh CAHT)

Đến ngày 10/9, Nam mang giấy tờ giả này đến một tiệm cầm đồ tại thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, đối tượng dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố với số tiền 25 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Nam đã tiêu xài cá nhân hết.

Được biết, Thái Văn Nam đã có 3 tiền án và chưa được xóa án tích.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cảnh báo: Hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và các tình tiết cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.