Manchester United-Tottenham Hotspur: Duyên nợ Quỷ Đỏ-Gà Trống

Manchester United chạm trán Tottenham Hotspur. (Ảnh: FPT Play)

Man United đối mặt tháng 10 “giông bão”

Nhìn vào lịch thi đấu tháng 10 của Quỷ Đỏ, các cổ động viên có lạc quan đến mấy cũng phải lắc đầu ngao ngán khi những đối thủ mà thầy trò Michael Carrick phải đối mặt không hề dễ chơi.

Mở đầu tháng 10 là Tottenham, sau đó là chuyến hành quân được dự báo là “lành ít dữ nhiều” đến sân Metropolitano của Atletico Madrid. Hành trình tháng 10 của Man United tiếp tục những cuộc hành quân đến Leeds, Como rồi quay lại Old Trafford tiếp Bournemouth và cuối cùng là đến Stamford Bridge của Chelsea.

22 ngày, 6 trận đấu, mật độ thi đấu gần 4 ngày/trận, điều này đòi hỏi Ban Huấn luyện của Quỷ Đỏ phải tính toán thật kỹ lưỡng về mặt nhân sự. Rất may, đã có những cái tên đã trở lại tập luyện cùng đội sau khi phải nghỉ chấn thương.

Ngoại trừ Ugarte gặp vấn đề ở dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn, Mazraoui và Dorgu cần xem xét thêm; Man United đón chào sự trở lại của Luke Shaw, De Ligt, Amad Diallo và đặc biệt là De Ligt cùng tân binh Baleba. Trung vệ 27 tuổi người Hà Lan đã phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng.

Ngoài ra, tân binh Baleba sau quãng thời gian điều trị chấn thương đã có thể tập luyện và sẵn sàng ra sân ở cuối tuần này. Sự trở lại của Baleba hứa hẹn sẽ giúp tuyến giữa của Man United tăng thêm chất thép hỗ trợ cho hàng thủ và tạo bệ phóng cho Kobbie Mainoo hoàn toàn thỏa sức dâng cao, quấy phá hàng thủ đội bạn.

Sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở trận derby Manchester vòng đấu trước, đoàn quân của Michael Carrick hứa hẹn sẽ có những sự thay đổi trong trận đấu trước đối thủ duyên nợ Tottenham. Quỷ Đỏ đang xếp hạng 12 với 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua bằng Nottingham Forest nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Gà Trống sẽ “gáy vang” tại Old Trafford?

Ở mùa trước, Tottenham không thể đánh bại được Man United trong cả 2 lượt trận. De Ligt đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ trong trận lượt đi giúp Quỷ Đỏ giật lại 1 điểm quý giá tại Tottenham Hotspur Stadium. Tới lượt về, tấm thẻ đỏ tai hại của Romero gián tiếp khiến Gà Trống phải nhận thất bại 0-2 ngay tại Old Trafford.

Lúc này, đoàn quân của Roberto De Zerbi đang có 2 điểm, xếp cuối bảng bằng với đội bóng cùng thành phố Fulham. Dù đã chi tới hơn 300 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, tất cả những gì đội bóng áo trắng tới từ Bắc London làm được chỉ là sự lỏng lẻo ở khâu phòng ngự và khâu ghi bàn. 8 bàn thua và 2 bàn thắng trong trận thua 2-3 trước Aston Villa là những gì nhà vô địch Europa League 2025 làm được tính đến lúc này của mùa giải.

Giống Quỷ Đỏ, Gà Trống lúc này đang phải chịu tổn thất khá nặng ở vì “virus FIFA”. Bộ đôi trung vệ người Hà Lan van de Ven cùng van Hecke dính chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển áo cam. Cùng chung số phận phải ngồi ngoài ở hàng thủ là Pedro Porro khi hậu vệ người Tây Ban Nha đang gặp vấn đề về thể lực.

Tuyến giữa của Tottenham lúc này chỉ ghi nhận 2 ca chấn thương của Xavi Simons với chấn thương dây chằng phải nghỉ thi đấu dài hạn, còn Mykhailo Mudryk dính chấn thương mắt cá. Cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng dài hạn còn là Odobert. Đội hình tan hoang vì chấn thương cùng với những vấn đề ở hàng công lẫn hàng thủ sẽ là những bài toán hóc búa mà huấn luyện viên De Zerbi phải tìm ra lời giải thích hợp.

Tottenham đang áp đảo Man United nhưng cần phải cẩn thận

Trong lịch sử đối đầu, 2 đội đã gặp nhau 207 lần với số lượng chiến thắng áp đảo 97 lần cho Man United, Tottenham thắng 58 lần và 52 trận kết thúc với kết quả hòa. Tuy nhiên, trong 10 trận gần nhất 2 đội gặp nhau trên mọi đấu trường, Man United đang “lép vế” khi chỉ có 2 thắng, 3 hòa và thua tới 5 trận.

Trong 10 trận này, có 2 trận xuất hiện thẻ đỏ và những người phải nhận án phạt này là những đội trưởng của 2 đội với Bruno vào ngày 29/9/2024 và Romero vào ngày 7/2/2026. Đáng chú ý, đây đều là những trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford và đội nào phải chơi thiếu người đều là đội thua cuộc. Đây sẽ là điểm cần lưu ý khi bước ngoặt của trận đấu sẽ xảy ra.

Liệu Man United hay Tottenham ai sẽ là những người được nở nụ cười sau cùng? Tất cả sẽ có câu trả lời sau 90 phút thi đấu tại Old Trafford.

Trận đấu giữa Manchester United và Tottenham Hotspur tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 10/10, trực tiếp trên FPT Play.