Manchester United nhận cú sốc trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Dominic Calvert-Lewin đang có khởi đầu mùa giải khá tích cực khi ghi 4 bàn sau 8 lần ra sân tại Premier League 2026/27. Phong độ này giúp tiền đạo người Anh nhận được sự chú ý từ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và được triệu tập tham dự các trận đấu tại UEFA Nations League.

Dominic Calvert-Lewin đang có phong độ tốt tại mùa giải 2026/27

Trong khi đó, Manchester United đang đối mặt với nhiều vấn đề trên hàng công. Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, khiến đội bóng thiếu một trung phong đúng nghĩa. Bryan Mbeumo được đẩy lên đá cao nhất trên hàng công, còn Joshua Zirkzee chưa đáp ứng được kỳ vọng về khả năng ghi bàn.

Bối cảnh đó khiến Calvert-Lewin trở thành một trong những phương án được Man Utd cân nhắc nhằm bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, kế hoạch của đội chủ sân Old Trafford khó có thể thành hiện thực khi tiền đạo người Anh muốn tiếp tục sự nghiệp tại Elland Road.

Theo BBC Sport, Leeds United đang tiến gần đến việc đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Calvert-Lewin. Giao kèo hiện tại của chân sút này còn thời hạn đến mùa hè năm 2028, giúp đội bóng không chịu sức ép phải bán người trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Tiền đạo người Anh được cho là muốn tiếp tục ở lại Leeds United

Việc không thể thuyết phục Calvert-Lewin là thêm một trở ngại đối với Man Utd trong quá trình tìm kiếm phương án tăng cường hàng công. Đội bóng thành Manchester cần sớm giải quyết bài toán nhân sự nếu muốn cải thiện hiệu suất ghi bàn và duy trì mục tiêu cạnh tranh ở mùa giải năm nay.

Ở chiều ngược lại, Leeds có cơ sở để giữ chân tiền đạo chủ lực trong bối cảnh đội bóng muốn xây dựng lực lượng ổn định. Quyết định của Calvert-Lewin cũng cho thấy Man Utd không còn dễ dàng thuyết phục những cầu thủ đang thi đấu tại Premier League như trước.