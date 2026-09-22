Manchester United nhắm ngôi sao gốc Việt

Theo Fussball News, hai đội bóng Anh cùng Manchester City và Atletico Madrid đều dành sự quan tâm tới Ibrahim Maza, dù chưa có cuộc đàm phán chính thức nào.

Leverkusen đang nắm lợi thế khi hợp đồng của cầu thủ 20 tuổi còn thời hạn đến tháng 6/2030.

Maza gia nhập Leverkusen từ Hertha Berlin vào hè 2025 và nhanh chóng tạo dấu ấn.

Mùa 2025/26, anh ra sân 44 trận trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo, đồng thời được người hâm mộ bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của đội bóng.

Thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công, Maza gây ấn tượng nhờ kỹ thuật, khả năng rê bóng và tư duy phối hợp. Anh cũng được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Algeria.

Maza sinh tại Berlin, có cha là người Algeria và mẹ mang dòng máu Việt Nam.

Từng khoác áo các đội trẻ Đức, anh sau đó lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria.

Với phong độ hiện tại và hợp đồng dài hạn, Leverkusen có cơ sở để yêu cầu mức phí chuyển nhượng rất cao nếu các đội bóng lớn châu Âu chính thức vào cuộc.