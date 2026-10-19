Manchester United lại nhận tin dữ, hàng thủ khủng hoảng trước trận gặp Como

Trong cuộc đối đầu Leeds United tối ngày 18/10 (giờ Việt Nam), trung vệ Lisandro Martinez phải rời sân ngay trong hiệp một sau khi gặp vấn đề ở vùng đùi. Sau trận đấu, HLV Michael Carrick xác nhận cầu thủ người Argentina cảm thấy đau, nhưng chưa cung cấp thêm thông tin về mức độ chấn thương cũng như thời gian dự kiến trở lại.

Lisandro Martinez dính chấn thương đùi trước trận làm khách đối đấu Como của Manchester United

Tình trạng của Martinez khiến ban huấn luyện Man United thêm lo lắng trong bối cảnh đội bóng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về lực lượng. Ở vị trí trung vệ, sự ổn định và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ có vai trò quan trọng đối với hệ thống phòng ngự. Bởi vậy, nguy cơ thiếu vắng một nhân tố giàu kinh nghiệm như Martinez có thể buộc Carrick điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Khó khăn của Carrick không chỉ đến từ chấn thương của Martinez, Leny Yoro cũng sẽ vắng mặt do án treo giò sau trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League. Cùng với đó, khả năng ra sân của Matthijs de Ligt vẫn là dấu hỏi bởi cầu thủ này chưa thi đấu kể từ tháng 11/2025.

Trường hợp Martinez không kịp bình phục, Harry Maguire có thể đá cặp cùng Ayden Heaven. Trung vệ sinh năm 2006 cũng nằm trong nhóm cầu thủ có khả năng được trao cơ hội, tùy thuộc vào đánh giá chuyên môn và phương án chiến thuật của Carrick.

Michael Carrick cần tìm phương án thay thế nếu Martinez không thể thi đấu

Tình hình càng đáng chú ý khi Luke Shaw và Patrick Dorgu cũng được cho là gặp vấn đề về thể trạng. Nếu hai cầu thủ này không thể góp mặt, Man United sẽ phải tính toán lại phương án bố trí nhân sự ở hai biên, đồng thời cân nhắc khả năng điều chỉnh sơ đồ để bảo đảm sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Hiện Man United chưa công bố kết luận y tế chính thức về chấn thương của Martinez. Vì vậy, chưa thể xác định trung vệ người Argentina sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu hoặc có kịp trở lại trong những trận kế tiếp hay không.

Thời gian hồi phục phụ thuộc vào vị trí tổn thương, mức độ ảnh hưởng đến cơ và kết quả kiểm tra chuyên sâu. Với các chấn thương cơ đùi, trường hợp nhẹ có thể cần vài tuần để hồi phục, trong khi tổn thương nghiêm trọng hơn có thể khiến cầu thủ phải nghỉ dài hạn. Những mốc thời gian cụ thể chỉ có thể xác định sau khi đội ngũ y tế hoàn tất đánh giá.

Hàng thủ Quỷ đỏ thêm bất ổn trước trận đấu với Como

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, tương lai hợp đồng của Martinez cũng được đặt trong bối cảnh cần theo dõi. Tuy nhiên, lịch sử chấn thương không đồng nghĩa Man United chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch gia hạn, quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào đánh giá tổng thể về phong độ, thể trạng và định hướng nhân sự của câu lạc bộ.

Trước mắt, ưu tiên của Carrick là xác định những cầu thủ đủ điều kiện thi đấu và xây dựng phương án phòng ngự phù hợp cho trận gặp Como. Tại bối cảnh các trụ cột ở vị trí trung vệ đều đang gặp vấn đề, Man United sẽ cần sự tập trung và phối hợp chặt chẽ hơn từ những lựa chọn còn lại để hạn chế khoảng trống nơi tuyến dưới.