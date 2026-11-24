Thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield ngày 22-11 đã biến màn ra mắt của Mauricio Pochettino thành cơn ác mộng. Chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 8 của Leny Yoro khiến thế trận nhanh chóng sụp đổ, đẩy Manchester United xuống vị trí thứ 19 tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, biến cố ấy chỉ là phần nổi của một hệ thống thiếu ổn định đã tồn tại từ trước.

Chiếc thẻ đỏ và bài học cho Mauricio Pochettino

Chỉ sau 13 phút, toàn bộ kế hoạch ra mắt của Mauricio Pochettino tại Anfield đã gần như phá sản. Phút thứ 8, Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Alexander Isak ngay ngoài vòng cấm. Hai phút sau, Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút phạt vào góc thấp, mở tỷ số cho Liverpool, biến lợi thế hơn người thành bàn thắng. Khi đội khách chưa kịp ổn định đội hình, Rio Ngumoha đưa bóng vào từ cánh trái ở phút 13, tạo điều kiện để Florian Wirtz bắt vô-lê ở góc khó, nhân đôi cách biệt.

Sóng gió đã ập đến với Mauricio Pochettino ngay từ trận đầu tiên trên cương vị tân huấn luyện viên Manchester United. Nguồn: Shutterstock

Sau trận đấu, Pochettino phản đối quyết định truất quyền thi đấu đối với Yoro, đồng thời cho rằng Manchester United đáng được hưởng phạt đền ở tình huống của Mbeumo trước đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự sụp đổ của đội bóng không bắt đầu từ pha truy cản của Yoro. Sự đứt gãy giữa hai tuyến mới là vấn đề cốt lõi: Tuyến trên không gây đủ áp lực lên cầu thủ chuyền bóng, trong khi tuyến dưới vẫn duy trì vị trí dễ bị khai thác bằng những đường chuyền vượt tuyến. Những hạn chế này đã bộc lộ ngay cả khi hai đội còn đủ quân số.

Về nhân sự, việc Pochettino lựa chọn De Ligt đá chính trong trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau 357 ngày vắng mặt vì chấn thương, thay vì Maguire, là quyết định có thể gây tranh luận. Sự thiếu nhịp thi đấu và khả năng phối hợp chưa tốt của hàng thủ nhanh chóng bị các cầu thủ tốc độ bên phía Liverpool khai thác. Tuy nhiên, tân huấn luyện viên Manchester United cũng không có nhiều lựa chọn tối ưu. Maguire vốn gặp hạn chế khi phải bao quát khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao, trong khi Lisandro Martínez chưa có phong độ tốt.

Ở chiều ngược lại, Liverpool không chỉ giành chiến thắng nhờ lợi thế hơn người. Các số liệu thống kê cho thấy sự áp đảo toàn diện của đội chủ nhà: Kiểm soát bóng 63,8% so với 36,2%; tung ra 28 cú sút, trong đó có 11 cú sút trúng đích, so với 10 cú sút và 3 lần trúng đích của Manchester United; số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương là 60-9. Liverpool cũng có tới 237 đường chuyền thành công ở 1/3 cuối sân, trong khi con số này của Manchester United chỉ là 30.

Núi việc khổng lồ chờ Pochettino

Điều đáng lo ngại hơn tỷ số 0-4 tại Anfield là đây không còn đơn thuần là một tai nạn phòng ngự. Chỉ trong một tháng, Manchester United đã có lần thứ ba để thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu. Đội bóng trải qua 16 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, với tổng cộng 34 bàn thua, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ở thời điểm thống kê. Bên cạnh đó, Manchester United mắc 5 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua kể từ đầu mùa, bằng số lần của cả mùa giải trước. Đội bóng cũng phải nhận 3 thẻ đỏ trong 4 trận gần nhất, riêng Yoro đã 2 lần bị truất quyền thi đấu.

Với thành tích 1 thắng, 5 hòa, 5 thua, ghi 14 bàn và để thủng lưới 23 bàn sau 11 vòng đấu Premier League, vị trí thứ 19 cùng 8 điểm cho thấy cuộc khủng hoảng của Manchester United đã vượt xa phạm vi của một giai đoạn sa sút ngắn hạn.

Tất nhiên, 8 phút thi đấu trong thế trận cân bằng là khoảng thời gian quá ngắn để đánh giá toàn bộ thiết kế chiến thuật của Pochettino. Ông gần như ngay lập tức phải chuyển từ triển khai ý tưởng chủ động sang ứng phó với tình thế khẩn cấp. Việc chỉ kém nhóm an toàn 1 điểm cũng cho thấy Manchester United vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí.

Dẫu vậy, trận ra mắt tại Anfield đã chỉ ra những ưu tiên trước mắt của vị tân huấn luyện viên. Bài học lớn nhất không phải là từ bỏ pressing hay mặc định tăng thêm trung vệ, mà là xây dựng lại sự đồng bộ giữa cách gây sức ép và cách bảo vệ khoảng trống phía sau. Trước khi hướng đến một tập thể chủ động, giàu tham vọng, Pochettino cần giúp Manchester United phối hợp phòng ngự tốt hơn, hạn chế những quyết định thiếu bình tĩnh và không còn tự đẩy mình vào thế bất lợi.

Anfield chưa đủ để kết luận Pochettino không thể vực dậy Manchester United, nhưng đã phơi bày quy mô công việc mà ông phải đối mặt trong hành trình tái thiết đội bóng.