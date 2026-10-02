Manchester United đưa ra quyết định bất ngờ về tương lai của tài năng trẻ Harry Amass

Manchester United chuẩn bị gia hạn hợp đồng hiện tại của Harry Amass thêm 12 tháng. Thỏa thuận ban đầu giữa hai bên có thời hạn đến cuối mùa giải 2026-27, nhưng sẽ được nâng lên năm 2028 nếu điều khoản được kích hoạt.

Quyết định này giúp đội chủ sân Old Trafford chủ động hơn trong việc quản lý tương lai của Amass. Hậu vệ trẻ từng nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục gắn bó với Manchester United.

Harry Amass tiếp tục gắn bó với Manchester United đến năm 2028

Việc gia hạn cũng giúp Quỷ đỏ tránh nguy cơ mất một tài năng trẻ khi hợp đồng hiện tại bước vào năm cuối. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Amass chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn thường xuyên trong đội hình một.

Amass gia nhập Manchester United từ Watford vào tháng 8/2023. Sau thời gian phát triển tại đội trẻ, cầu thủ này có 8 lần ra sân cho đội một, trong đó 7 lần diễn ra ở mùa giải 2024/25. Mùa trước, hậu vệ sinh năm 2007 được gửi tới Championship để tích lũy kinh nghiệm.

Tại mùa giải 2026/27, Amass mới có một lần xuất hiện cho đội một Manchester United ở mùa giải năm nay khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận mở màn Champions League gặp Sabah. Cơ hội thi đấu của hậu vệ 19 tuổi có thể tăng lên trong thời gian tới khi "Quỷ đỏ" đối mặt với những vấn đề về nhân sự ở hành lang trái.

Harry Amass đứng trước cơ hội cạnh tranh vị trí tại Manchester United

Hiện tại, cả Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui đều gặp vấn đề thể lực trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây. Trong khi đó, Luke Shaw hiện là phương án giàu kinh nghiệm nhất ở vị trí hậu vệ trái. Nếu Shaw không thể thi đấu, Amass có khả năng được HLV trao thêm cơ hội. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để cầu thủ trẻ chứng minh khả năng và cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình.

Về phía Manchester United, đội bóng vẫn đánh giá Amass là một trong những sản phẩm triển vọng của hệ thống đào tạo trẻ. Sở hữu thể hình tốt cùng khả năng hoạt động ở hành lang trái, cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington được kỳ vọng có thể phát triển thành phương án dài hạn cho đội chủ sân Old Trafford.

Dù tương lai trước mắt chưa được xác định hoàn toàn, việc Manchester United chủ động kéo dài hợp đồng cho thấy CLB chưa muốn đóng lại cánh cửa phát triển của Harry Amass. Phần còn lại phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội và quá trình trưởng thành của hậu vệ trẻ người Anh.