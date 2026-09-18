Manchester United chưa có kế hoạch thay Michael Carrick sau chuỗi trận thất bại

Manchester United hiện chưa có dấu hiệu cho một sự chuẩn bị phương án thay thế Michael Carrick. Vị trí của HLV người Anh vẫn được đảm bảo, trong khi ban lãnh đạo CLB tiếp tục duy trì định hướng ổn định với dự án hiện tại.

Mặc dù Manchester United có khởi đầu trận đấu với Brighton đầy thuận lợi khi dẫn trước 2-0, nhưng cuối cùng Quỷ đỏ lại không thể bảo toàn lợi thế và để đối thủ ghi ba bàn trong phần còn lại của trận đấu. Brighton hoàn tất màn ngược dòng 3-2, qua đó loại Manchester United khỏi Carabao Cup ngay tại Old Trafford.

Manchester United chưa tính chuyện thay Carrick dù liên tiếp nhận thất bại

Sau trận, Carrick thừa nhận trách nhiệm về màn trình diễn của đội trong hiệp hai. HLV Manchester United cho rằng đội bóng cần nhanh chóng trở lại với những màn trình diễn tốt hơn và hướng sự tập trung tới trận đấu tiếp theo tại Premier League.

Thất bại trước Brighton cũng khiến Manchester United lần đầu tiên nhận hai thất bại liên tiếp dưới thời Carrick trong giai đoạn hiện tại. Trước đó, mỗi trận thua của đội đều được nối tiếp bằng một chiến thắng. Đội bóng Old Trafford sẽ trở lại Premier League bằng chuyến làm khách trước Fulham vào ngày 20/9.

Theo lịch thi đấu của giải, trận đấu diễn ra tại Craven Cottage và là trận cuối cùng của Man United trước đợt nghỉ quốc tế tháng 9. Một kết quả không thuận lợi tiếp tục có thể khiến những câu hỏi về màn trình diễn của Manchester United và vị trí của HLV người Anh xuất hiện nhiều hơn, dù hiện chưa có thông tin cho thấy CLB đang tìm người thay thế ông.

Carrick đối mặt áp lực trước chuyến làm khách của Manchester United gặp Fulham

Trong mùa giải trước, ông giúp đội bóng giành quyền trở lại Champions League và tạo nền tảng cho kế hoạch dài hạn của CLB. Mùa giải 2026/27 được xem là giai đoạn tiếp theo trong quá trình xây dựng đội bóng dưới thời Carrick.

Manchester United đang phải cân bằng giữa mục tiêu giành suất dự Champions League và việc xây dựng đội hình cho những mùa giải tiếp theo. Với việc Carabao Cup đã khép lại, Man United sẽ tập trung vào Premier League và Champions League. Trước mắt, trận gặp Fulham sẽ là cơ hội để Carrick cùng các học trò tìm kiếm phản ứng sau thất bại đáng tiếc trước Brighton.