'Manchester United chỉ còn là cái tên'

MU chỉ thắng 2 trong 11 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 22/10, thất bại nặng nề trước Como tiếp tục phơi bày những vấn đề của Manchester United. Cựu danh thủ Paul Merson thẳng thắn nhận định đội bóng nước Anh đang sống dựa vào hào quang quá khứ, thay vì phản ánh đúng thực lực hiện tại.

“Vấn đề của Manchester United là chúng ta vẫn sống trong thời kỳ có Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và những cầu thủ như thế. Chúng ta để cái tên của CLB chi phối suy nghĩ. MU là một trong những CLB lớn nhất thế giới, nhưng giờ không phải một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ còn cách rất xa điều đó”, Merson nói trên Sky Sports.

Cựu tiền vệ người Anh cho rằng giới chuyên môn vẫn đánh giá MU dựa trên hình ảnh của đội bóng từng sở hữu những siêu sao hàng đầu. Theo ông, thất bại trước Como không phải kết quả quá bất ngờ nếu nhìn vào chất lượng đội hình hiện tại.

“Tôi không nghĩ MU sẽ đánh bại Leeds. Hoàn toàn không. Tôi cũng không kỳ vọng họ thắng Como. Đó là vị thế của họ lúc này. Rooney, Ronaldo hay Roy Keane đều ở một đẳng cấp cách xa đội hình hiện tại”, Merson nhấn mạnh.

Trong chuyến làm khách tại Italy, đội bóng của HLV Michael Carrick thủng lưới 4 lần trước khi Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ. Nico Paz mở tỷ số ngay phút thứ hai bằng cú sút đẹp mắt. Sang hiệp hai, tiền vệ người Argentina kiến tạo cho Anastasios Douvikas nhân đôi cách biệt ở phút 49, trước khi tự mình hoàn tất cú đúp ở phút 57. Jacobo Ramon ghi bàn thứ tư, đẩy MU vào tình thế không thể cứu vãn.

Sau ba lượt trận, MU mới có 3 điểm tại Champions League. Đội bóng này cũng trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, cho thấy cuộc khủng hoảng không còn là vấn đề nhất thời.

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