Manchester United: Bất ổn đã được dự báo

Manchester United bước vào mùa giải 2026-2027 với phong độ thiếu ổn định. Sau 6 vòng đấu, đội bóng chỉ giành được 1 chiến thắng, rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và trải qua 4 vòng liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Tuy nhiên, những khó khăn này đã được dự báo từ trước khi mùa giải khởi tranh.

Michael Carrick đối mặt nhiều khó khăn khi Manchester United phải thi đấu với cường độ cao hơn đáng kể so với mùa giải trước. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Manchester United chỉ có 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua, hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội xếp thứ 16 đúng 1 điểm. Đáng chú ý, đội bóng đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đây là khởi đầu mùa giải đầy bất ổn.

Tuy nhiên, những khó khăn này đã được dự báo từ trước khi mùa giải 2026-2027 khởi tranh. Nhiều ý kiến cho rằng Manchester United phần nào may mắn khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 3. Dù vậy, may mắn không thể kéo dài mãi. Bước vào mùa giải mới, những hạn chế của đội bóng dần bộc lộ, trong khi áp lực thành tích ngày càng đè nặng lên huấn luyện viên Michael Carrick.

Vậy tại sao thành tích của thầy trò Michael Carrick ở mùa giải trước bị cho là có phần may mắn, còn mùa giải này lại khởi đầu đầy khó khăn? Có thể lý giải điều đó qua sự khác biệt về lịch thi đấu, chất lượng đội hình và khả năng duy trì thể lực của các cầu thủ giữa hai mùa giải.

Ở mùa giải trước, khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền thay Ruben Amorim, lịch thi đấu của Manchester United tương đối thuận lợi. Đội bóng gần như chỉ tập trung cho Ngoại hạng Anh, không phải phân sức cho nhiều đấu trường khác do đã sớm bị loại hoặc không giành quyền tham dự. Vì vậy, thầy trò Michael Carrick gần như chỉ thi đấu một trận mỗi tuần. Các trụ cột nhờ đó có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể lực sau những trận đấu cường độ cao, kể cả khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Mùa giải 2026-2027 đặt ra thách thức lớn hơn. Bên cạnh Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Cúp Liên đoàn, Manchester United còn phải thi đấu tại Champions League, đấu trường có tính cạnh tranh cao. Lịch thi đấu dày đặc đồng nghĩa với việc đội bóng có thể phải ra sân 2-3 trận mỗi tuần trong một số giai đoạn. Áp lực càng lớn khi các cầu thủ vừa trải qua World Cup 2026, sau đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia trong các đợt FIFA Days.

Trong khi cường độ thi đấu tăng lên, chiều sâu đội hình của Manchester United chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Những bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 được cho là chưa đủ để tạo ra sự thay thế tương xứng. Các cầu thủ như Senne Lammens, Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Youri Tielemans và Bryan Mbeumo được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng, nhưng việc phải thi đấu liên tục có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ. Khi phương án dự phòng còn hạn chế, thời gian nghỉ ngơi không đủ, nguy cơ hụt hơi là điều khó tránh khỏi.

Tình trạng quá tải càng đáng lo ngại khi nhiều cầu thủ như Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Luke Shaw và Manuel Ugarte được đề cập là đang gặp chấn thương hoặc không thể thi đấu. Trong khi đó, giai đoạn thi đấu dày đặc dịp Boxing Day vẫn còn ở phía trước.

Có thể thấy, chiều sâu đội hình là một trong những vấn đề đáng quan tâm của Manchester United. Đây cũng là thách thức có thể dự báo trước, nhưng không dễ khắc phục trong ngắn hạn. Khi nguồn lực tài chính của giới chủ câu lạc bộ phải được cân đối chặt chẽ hơn, việc tiếp tục tăng cường lực lượng đòi hỏi những tính toán kỹ lưỡng. Nếu không cải thiện khả năng xoay vòng đội hình và quản lý thể lực, Manchester United sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.