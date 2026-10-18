Manchester City vững vàng giữa sức ép từ cáo buộc tài chính

Những cột mốc nối tiếp nhau

Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City lập cột mốc mới về ghi bàn ở Giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Manchester City.

Chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town tại vòng 7 vào tối 17-10 giúp Manchester City nối dài chuỗi trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 7. Đáng chú ý, huấn luyện viên (HLV) Enzo Maresca của Manchester City trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành chiến thắng ở cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ mới. Đây là thành tích đặc biệt, nhất là khi ông tiếp quản đội bóng vốn đã được định hình bởi những tiêu chuẩn thành công rất cao dưới thời HLV Pep Guardiola.

Bảy chiến thắng của HLV Maresca lần lượt đến trước Bournemouth, Crystal Palace, Coventry, Manchester United, Sunderland, Liverpool và Ipswich Town. Mỗi trận đấu mang một sắc thái khác nhau, từ những thời điểm bị dẫn bàn hoặc phải kiên nhẫn tìm đường vào khung thành đối phương đến những cuộc đối đầu đòi hỏi bản lĩnh. Điểm chung là Manchester City vẫn tìm được cách giành trọn 3 điểm, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho chặng đường tiếp theo.

Dấu ấn cá nhân trong những chiến thắng của Manchester City nổi bật nhất vẫn thuộc về tiền đạo Erling Haaland. Với cú đúp vào lưới Ipswich Town, tiền đạo người Na Uy góp phần quyết định vào chiến thắng 3-2, đồng thời chạm mốc 100 bàn thắng không tính phạt đền tại Ngoại hạng Anh sau 139 trận. Theo thống kê được dẫn lại từ trang thống kê Opta, đây là tốc độ ghi bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu của một cầu thủ. Thành tích cho thấy khả năng duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể của tiền đạo Haaland, bất kể Manchester City đang chịu sức ép từ những vấn đề ngoài sân cỏ.

Bảy vòng đấu cũng đem đến những tín hiệu tích cực về khả năng thích ứng của đội bóng dưới thời HLV Maresca. Dù chưa phải lúc nào cũng kiểm soát hoàn toàn trận đấu, Manchester City vẫn thể hiện được sự hiệu quả ở những thời điểm quyết định. Đó là phẩm chất quan trọng trong cuộc đua đường dài, nơi các đội bóng không thể tránh khỏi những trận đấu không diễn ra theo tính toán ban đầu.

Trên bảng xếp hạng, chuỗi trận này giúp Manchester City củng cố vị trí dẫn đầu và tạo khoảng cách với các đối thủ bám đuổi. Tuy nhiên, khởi đầu ấn tượng ở Ngoại hạng Anh chưa đồng nghĩa Manchester City đã hoàn toàn áp đảo trên mọi đấu trường. Thất bại trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh và trận thua Paris Saint-Germain tại vòng phân loại vừa qua ở Champions League cho thấy đội bóng vẫn có những thời điểm chưa đạt trạng thái tốt nhất khi đối diện các đối thủ chất lượng cao.

Bản lĩnh chuyên nghiệp giữa những cáo buộc

Manchester City vẫn là tập thể khó bị đánh bại. Ảnh: Manchester City.

Điều khiến khởi đầu của Manchester City trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những con số trên bảng xếp hạng. Những cáo buộc vi phạm quy định tài chính của giải Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua đã khiến đội bóng phải đối mặt với khả năng chịu các hình thức xử lý nghiêm khắc và là yếu tố có thể tác động lớn đến tương lai câu lạc bộ. Vì vậy, mỗi chiến thắng của Manchester City hiện không đơn thuần được nhìn nhận như kết quả thể thao, mà còn cho thấy phản ứng đầy tính chuyên nghiệp của một tập thể có nhiều mục tiêu lớn.

Tất nhiên, tương lai của câu lạc bộ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của từng cầu thủ. Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân cỏ của họ.

Bởi trên sân cỏ, đội bóng vẫn cho thấy khả năng vượt qua nhiều kiểu thử thách. Họ giành chiến thắng trước Liverpool với cách biệt 3 bàn; khi gặp Manchester United vẫn biết cách lấy trọn điểm số khi phải chịu sức ép ở những phút cuối trong cảnh thi đấu thiếu người. Trận đấu với Ipswich Town cũng cho thấy mặt còn hạn chế khi dù có những thời điểm kiểm soát thế trận, Manchester City vẫn để đối thủ gây khó khăn và khiến người hâm mộ phải hồi hộp đến cuối trận. Dù vậy họ vẫn kiểm soát tình hình để giành trọn 3 điểm.

Những chi tiết ấy cho thấy rằng Manchester City của HLV Maresca ngay tại Ngoại hạng Anh vẫn chưa phải một cỗ máy hoàn hảo. Tuy nhiên, việc giành chiến thắng ngay cả khi chưa đạt trạng thái tốt nhất cũng là dấu hiệu cho thấy đội bóng có nền tảng chuyên môn và tâm lý đáng kể.

Ở chặng đường sắp tới, thách thức của Manchester City sẽ là duy trì nhịp độ chiến thắng, hoàn thiện cách vận hành dưới thời HLV Maresca và ứng phó với những diễn biến pháp lý chưa ngã ngũ. Cuộc đua Ngoại hạng Anh còn dài, các đối thủ vẫn có cơ hội thu hẹp khoảng cách, còn nhiều trận đấu lớn để kiểm chứng sức mạnh thực sự của đội bóng.

Nhưng lúc này, tại Giải Ngoại hạng Anh, rõ ràng Manchester City đang thắng như một tập thể biết rõ mục tiêu của mình. Hình ảnh một đội bóng vẫn miệt mài kiểm soát trận đấu, cải thiện phong độ và tích lũy điểm số dù chưa biết tương lai sẽ ra sao thực sự đáng nể. Đó chính là nghịch lý mà Manchester City sẽ phải mang theo trong hành trình bảo vệ vị thế của mình tại Giải Ngoại hạng Anh.