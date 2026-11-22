Ngày 29/9, Premier League công bố kết luận của ủy ban độc lập sau quá trình điều tra kéo dài nhiều năm. Manchester City bị xác định vi phạm các quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa giải 2009-2010 đến 2017-2018.

Ủy ban cũng kết luận đội bóng vi phạm phần lớn cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của giải đấu.

Theo kết luận, Man City đã sử dụng những thỏa thuận thương mại bị đánh giá là không phản ánh đúng bản chất giao dịch với một số đối tác tài trợ.

Những thỏa thuận này được cho là nhằm nâng doanh thu và giảm chi phí trên sổ sách, giúp CLB thể hiện tình hình tài chính tốt hơn thực tế. Ủy ban nhận định các cách thức này đã làm sai lệch báo cáo tài chính với giá trị hơn 900 triệu bảng.

Với Man City, cuộc chiến pháp lý có thể còn kéo dài và ảnh hưởng lớn đến tương lai của đội bóng. Ảnh: Talksport

Đội bóng cũng bị kết luận không cung cấp thông tin tài chính chính xác cho các cơ quan quản lý, đồng thời có những hành vi cản trở quá trình điều tra của Premier League. Những phát hiện này liên quan đến hơn 100 cáo buộc được đưa ra từ năm 2023.

Manchester City bác bỏ các cáo buộc và khẳng định CLB vô tội. Ngày 2/10, đội bóng chính thức nộp đơn kháng cáo, cho rằng phán quyết có những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và sự thật. Man City tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình trong quá trình xử lý vụ việc.

Khả năng xuống hạng xuất phát từ mức án mà Man City có thể phải nhận nếu các kết luận được giữ nguyên.

Theo quy định của Premier League, những hình thức kỷ luật có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc các biện pháp thể thao nghiêm khắc hơn.

Nếu bị trừ đủ số điểm để rơi khỏi nhóm an toàn, đội bóng có thể phải xuống Championship. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, khả năng bị loại khỏi giải đấu cũng được đặt ra.

Tuy nhiên, đến ngày 22/11, chưa có quyết định cuối cùng về hình phạt dành cho Man City. Cuộc kháng cáo dự kiến diễn ra trong tháng 12, trong khi quá trình xác định mức phạt sẽ cần một phiên điều trần riêng nếu phán quyết ban đầu được giữ nguyên.

Vì vậy, nguy cơ xuống hạng hiện vẫn là khả năng được đặt ra, chưa phải án phạt đã được ban hành.

Vụ việc càng thu hút sự chú ý khi Man City đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ.

Đội bóng của HLV Enzo Maresca đã không thắng bốn trận liên tiếp tại Premier League tính đến ngày 21/11, sau khởi đầu mùa giải với bảy chiến thắng liên tiếp.

Maresca bác bỏ nhận định rằng sự bất ổn từ vụ kiện tài chính ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ, cho rằng những kết quả không tốt chủ yếu xuất phát từ vấn đề chuyên môn.

Với Man City, cuộc chiến pháp lý có thể còn kéo dài và ảnh hưởng lớn đến tương lai của đội bóng. Sau nhiều năm thống trị bóng đá Anh, CLB hiện phải đối mặt với nguy cơ chịu một trong những án kỷ luật nặng nề nhất lịch sử Premier League.