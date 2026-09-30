Màn xoay chuyển sự cố của Emoura Phạm khiến fan thích thú

Tối 23/9, lễ khai mạc Miss Grand International 2026 đã chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của gần 80 thí sinh trên toàn thế giới. Xuất hiện nổi bật trong thiết kế xuyên thấu cúp ngực màu cam của NTK Brian Võ, đại diện Việt Nam – Emoura Phạm đã thu hút sự chú ý ngay từ màn hô tên tự hào.

Đại diện Việt Nam cùng các thí sinh khác tại Miss Grand International 2026 (ảnh FBNV).

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển xuống bậc sân khấu để bắt đầu phần catwalk, cô bất ngờ bước hụt chân và mất thăng bằng, khiến chiếc vương miện trên đầu bị tuột xuống. Ngay lập tức, người đẹp nhanh tay giữ lấy vương miện bằng cả hai tay, giữ bình tĩnh căn chỉnh lại phụ kiện trong khi tiếp tục bước đi.

Màn xử lý sự cố nhanh nhạy, chuyên nghiệp và nụ cười tự tin của cô đã nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình từ khán giả có mặt tại hội trường, đồng thời nhận về nhiều lời khen ngợi trên các diễn đàn sắc đẹp.