Một tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi nam thanh niên cố gắng điều khiển xe máy vượt qua đoạn đường đất lầy lội. Dù liên tục tăng ga để đưa chiếc xe tiến lên, người này không ngờ rằng bạn mình đứng phía sau lại trở thành người chịu trận.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn đường đất có nước chảy qua, bùn lầy khiến việc di chuyển bằng xe máy gặp nhiều khó khăn. Khi đi qua khu vực này, chiếc xe máy của nam thanh niên dường như bị mắc kẹt trong bùn. Để tiếp tục di chuyển, người điều khiển liên tục vít ga với hy vọng đưa xe vượt qua đoạn đường trơn trượt.

Tuy nhiên, thay vì dễ dàng tiến lên, bánh xe mỗi lần quay lại khiến bùn đất bắn tung tóe ra phía sau.

Điều trớ trêu là một người bạn đi cùng đang đứng ngay phía sau chiếc xe máy. Mỗi lần nam thanh niên tăng ga, bùn đất lại văng thẳng vào người bạn, từ mặt xuống chân.

Tình huống bất ngờ khiến những người xung quanh không nhịn được cười. Trong khi người điều khiển xe vẫn đang tìm cách vượt qua đoạn đường khó đi, người bạn phía sau lại vô tình trở thành nạn nhân của màn bắn bùn.

Màn vượt đường lầy vốn đầy khó khăn cuối cùng trở thành một tình huống hài hước, khiến cả người lái xe lẫn người bạn đi cùng có một trải nghiệm khó quên.