Màn vũ đạo không tưởng của 110 robot hình người Expedition A3 đạt kỷ lục Guinness

Ngày 24/10 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hoàng Hà ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), 110 robot hình người đã cùng tham gia một màn nhảy đồng diễn quy mô lớn. Sự kiện đã được đại diện tổ chức kỷ lục Guinness có mặt trực tiếp thẩm định và trao chứng nhận kỷ lục thế giới ở hạng mục số lượng robot hình người khiêu vũ đồng thời nhiều nhất.

Dàn robot AGIBOT của Trung Quốc.

Dàn robot tham gia sự kiện là dòng Expedition A3 kích thước tiêu chuẩn do công ty công nghệ AGIBOT chế tạo. Toàn bộ 110 cỗ máy đều là các phiên bản sản xuất thương mại thông thường chứ không qua can thiệp tùy chỉnh riêng cho sự kiện, liên tục thực hiện các động tác bật nhảy, tạo làn sóng và đổi vị trí nhịp nhàng để xếp thành con số 2026. Trước đó vào tháng 8, AGIBOT cũng từng giành 46 huy chương tại Thế vận hội Robot Hình người Thế giới lần thứ hai.

Để đồng bộ hóa phi đội robot, AGIBOT sử dụng nền tảng LinkBots kết hợp mạng 5G, Wi-Fi và kỹ thuật lập lịch bầy đàn cùng kiểm soát cụm. Đặc biệt, hệ thống tích hợp công nghệ định vị băng thông siêu rộng (UWB) cho phép theo dõi khoảng cách tương đối chính xác đến từng centimet, giúp các cỗ máy di chuyển ở cự ly gần mà không va chạm mà không cần người điều khiển riêng lẻ từng thiết bị.

Hạ tầng LinkBots được giới thiệu có khả năng tự động thích ứng đội hình và điều hướng tránh chướng ngại vật theo thời gian thực. Dù vậy, giới chuyên gia lưu ý rằng các thông số kỹ thuật công khai chưa làm rõ cơ chế vận hành chi tiết ngoài thực tế, và việc nhảy múa đồng diễn trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ chưa thể khẳng định độ tin cậy của robot khi thực hiện các tác vụ công nghiệp phức tạp.

Màn vũ đạo của 110 robot hình người Expedition A3 đạt kỷ lục Guinness.

Màn trình diễn không chỉ khẳng định nỗ lực của AGIBOT trong việc ứng dụng công nghệ điều khiển bầy đàn trên các dòng robot sản xuất hàng loạt, mà còn phản ánh bước tiến mới của Trung Quốc trong việc thúc đẩy và mở rộng thương mại hóa robot hình người trên nhiều ngành công nghiệp.