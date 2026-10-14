Man Utd trắng tay trước Atletico: Martinez chỉ trích ban lãnh đạo ban lãnh đạo 'Quỷ đỏ'

Thất bại 0-2 của Man Utd trong chuyến làm khách đến sân Atletico Madrid vào sáng 14/10 đã bắt đầu bằng một kịch bản không thể tồi tệ hơn. Ngay ở giây thứ 50, Baena đã bứt tốc thoát xuống rồi kiến tạo để Barrios dứt điểm mở tỷ số, xé nát hàng phòng ngự đội khách dù hậu vệ Lisandro Martinez và Heaven đã nỗ lực cản phá nhưng không thành công.

Thế trận càng thêm bế tắc cho đại diện nước Anh khi trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 74 sau pha phạm lỗi với Jonathan David. Chỉ 5 phút sau, chính Jonathan David dứt điểm khiến thủ thành Lammens phải trổ tài cản phá khiến bóng bật ra, tạo điều kiện để Lookman băng vào đá bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico Madrid.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Michael Carrick đã lên tiếng bảo vệ các học trò và cho rằng toàn đội đã phản ứng tích cực dù phải nhận gáo nước lạnh từ rất sớm: "Chúng tôi đã có khởi đầu không tốt, nhưng toàn đội đã phản ứng tích cực sau bàn thua.

Việc đó giúp chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu ở nhiều thời điểm và tạo ra không ít cơ hội gỡ hòa từ Marcus Rashford, Bruno Fernandes hay Bryan Mbeumo. Chỉ đơn giản là chúng tôi chưa tận dụng tốt cơ hội như từng làm trước đây".

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh ông vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của tập thể: "Tôi tin vào khao khát của toàn đội. Rõ ràng kết quả thi đấu chưa được như ý, nhưng cả đội đang vận hành tốt. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện khâu phòng ngự và thành quả rồi sẽ đến".

Khác hẳn với sự điềm tĩnh từ HLV Carrick, hậu vệ Lisandro Martinez lại châm ngòi cho một làn sóng tranh luận gay gắt khi công khai chỉ trích chính sách nhân sự của thượng tầng Man Utd ngay trong cuộc phỏng vấn trực tiếp cùng tờ Amazon Prime.

Cho dù "Quỷ đỏ" đã đầu tư tới 155 triệu bảng mang về 4 bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để chuẩn bị cho sự trở lại đấu trường Champions League, trung vệ người Argentina vẫn khẳng định con số đó là chưa đủ, đặc biệt khi CLB không thể gia cố ở các vị trí quan trọng như tiền đạo và hậu vệ trái.

"Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều, nhưng những trận thua đang phản ánh tình hình hiện tại của câu lạc bộ. Mùa giải trước chúng tôi đã chơi tuyệt vời, và giờ đây chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ ban huấn luyện, từ trên cao, để mang về thêm nhiều cầu thủ nhằm tăng tính cạnh tranh vì các đội khác đều đã đầu tư rất mạnh", Martinez thẳng thắn chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có mong đợi đội hình được đầu tư nhiều hơn trong kỳ chuyển nhượng vừa qua hay không, ngôi sao người Argentina không ngần ngại đáp: "Có, chắc chắn 100%. Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Giám đốc kỹ thuật của chúng tôi (Jason Wilcox). Tôi phải thành thật, các đội bóng khác đã biết cách chúng tôi chơi, nếu không thay đổi và nâng cấp lực lượng, đó sẽ là bài toán rất lớn".

Đáng chú ý, lúc đề cập đến sức ép lớn đang dồn lên chiếc ghế của HLV Michael Carrick, Martinez đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ người thầy và thẳng thắn hướng sự chú ý lên cấp lãnh đạo cao hơn: "Thật dễ dàng khi cứ đổ lỗi cho huấn luyện viên hay cầu thủ sau mỗi trận thua. Nhưng bạn cứ bắt đầu thay đổi, thay đổi người quản lý... Vậy còn những khu vực khác thì sao? Chúng ta cũng phải xem xét nghiêm túc những khía cạnh đó".

Thất bại tại Madrid cùng bài phát biểu nảy lửa của Lisandro Martinez đang đẩy Man Utd vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, đặt ra bài toán vô cùng hóc búa cho cả HLV Michael Carrick lẫn toàn bộ ban quản lý của đội chủ sân Old Trafford trong thời gian tới.

Theo Sportbible, những phát biểu thẳng thắn của Martinez có thể khiến anh phải trả giá bằng vị trí trong đội hình MU ở trận gặp Leeds United vào ngày 18/10. Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford còn có thể cân nhắc phạt tiền nếu xác định cầu thủ này vi phạm quy định truyền thông nội bộ hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB.

Huyền thoại Wayne Rooney cũng lên tiếng chỉ trích hành động của hậu vệ người Argentina, cho rằng việc công khai phát biểu như vậy là thiếu tôn trọng các đồng đội và có thể dẫn đến án phạt. Trong khi đó, HLV Michael Carrick và Youri Tielemans đều từ chối bình luận về những tuyên bố của Martinez.