Man Utd thua mất mặt trước 'đội bóng tí hon'

Chỉ sau 118 giây trên sân Giuseppe Sinigaglia (Ý), tiền vệ Nico Paz đã chọc thủng lưới đội khách Man Utd. Bàn thua mở màn cho đêm ác mộng của thầy trò HLV Michael Carrick. Họ hoàn toàn lép vế trước Como, đội bóng lần đầu dự Champions League.

Tiền vệ 22 tuổi người Argentina còn ghi thêm 1 bàn ở phút 57 và kiến tạo để Anastasios Douvikas lập công phút 49. Jacobo Ramon nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 76, trước khi Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự cho Man Utd trong thời gian bù giờ.

Với 22 tuổi và 43 ngày, Nico Paz cũng là cầu thủ trẻ nhất trực tiếp tham gia ít nhất 3 bàn thắng trong một trận Champions League gặp Man Utd.

Man Utd thua Como 4-1 ở Champions League hôm 22/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Thất bại trước đội bóng do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt khiến Man Utd trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 3 hòa và 4 thua.

Theo Opta, đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của đội bóng thành Manchester kể từ tháng 12/2015, khi họ trải qua 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng dưới thời HLV Louis van Gaal.

Đáng chú ý, Man Utd còn trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới trong 2 phút đầu ở 2 trận liên tiếp tại các cúp châu Âu. Trước chuyến làm khách tại Ý, họ cũng nhận bàn thua ngay phút đầu trong thất bại 0-2 trước Atletico Madrid.

Como còn tạo nên một dấu mốc lịch sử riêng khi đối đầu với đại diện Ngoại hạng Anh. Trong 77 đối thủ khác nhau từng chạm trán Man Utd tại Cup C1/Champions League, họ là đội đầu tiên thắng với cách biệt hơn 2 bàn ngay lần đầu chạm trán.

Sự tương phản càng rõ khi đội hình xuất phát của Como mới có tổng cộng 62 lần ra sân tại Champions League trước trận, so với 242 lần của Man Utd. Dù vượt trội về kinh nghiệm, đội khách vẫn để đối thủ áp đảo ở cả khả năng tổ chức lẫn cường độ thi đấu.

Thất bại khiến tương lai HLV Carrick tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Nhà cầm quân 45 tuổi chỉ giúp Man Utd thắng 2 trong 11 trận từ đầu mùa, dù từng gây ấn tượng khi đưa đội giành vé trở lại Champions League trong giai đoạn tạm quyền mùa trước.

Đáng lo hơn, những bất đồng về chiến thuật cũng bắt đầu xuất hiện công khai. Sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes đặt câu hỏi về cách tổ chức phòng ngự, cho rằng việc không áp sát quyết liệt đã giúp Como có quá nhiều không gian triển khai bóng.

HLV Michael Carrick thất vọng, xin lỗi khán giả sau màn trình diễn nhạt nhoà trên đất Ý. Ảnh: Reuters.

HLV Carrick nhận trách nhiệm về màn trình diễn yếu kém và tiến đến khu vực CĐV đội khách để xin lỗi. "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về màn trình diễn của đội. Với tư cách một người hâm mộ CLB từ lâu, tôi phải nói rằng những gì vừa diễn ra là không thể chấp nhận", ông thừa nhận.

Kết quả khiến Man Utd mới có 3 điểm sau 3 lượt Champions League. Áp lực với HLV Carrick vì thế càng lớn trước trận tiếp Bournemouth ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, lúc 21h ngày 25/10 (giờ Hà Nội).