Man Utd thua Chelsea sau 82 giây tai hại của Martinez

Thất bại trên sân Stamford Bridge tối 31/10 (giờ Hà Nội) khiến Man Utd trải qua trận thứ 9 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, với 3 trận hòa và 6 thất bại.

Đoàn quân dưới trướng HLV Michael Carrick cũng chỉ giành 7 điểm sau 9 vòng đấu, đánh dấu khởi đầu tệ nhất lịch sử của CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Tình cảnh hiện tại khiến ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội. Ảnh: Getty.

Man Utd không hoàn toàn lép vế trước Chelsea, thậm chí từng đưa bóng vào lưới đội chủ nhà trong hiệp một. Tuy nhiên, bàn thắng của tiền đạo Matheus Cunha không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Bước sang hiệp hai, hàng thủ đội khách bắt đầu bộc lộ những sai lầm. Tiền đạo Morgan Rogers tận dụng đường chuyền của tiền vệ Romeo Lavia, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ trước khi đánh bại thủ môn Senne Lammens, mở tỷ số ở phút 50.

Tuy nhiên, bước ngoặt khiến hy vọng giành điểm của Man Utd gần như tan biến lại đến từ trung vệ Martinez. Tuyển thủ Argentina nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với Rogers, rồi tiếp tục có hành động vung tay trúng mặt trung vệ Wesley Fofana trong vòng cấm.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Peter Bankes quyết định cho Chelsea hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Martinez. Đáng nói, khoảng cách giữa 2 lần nhận thẻ của cầu thủ Man Utd chỉ vỏn vẹn 82 giây.

Trung vệ Lisandro Martinez nhận 2 thẻ vàng chỉ trong 82 giây khi Man Utd thua Chelsea 0-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh tối 31/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Không chỉ mất người, đội khách còn phải nhận thêm bàn thua khi tiền vệ Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 64, nâng tỷ số lên 2-0.

Pha lập công này đánh dấu bàn thắng thứ 50 của Palmer tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao 24 tuổi trở thành cầu thủ Chelsea đạt cột mốc này nhanh thứ 3 trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Jimmy Floyd Hasselbaink và Diego Costa.

Chơi thiếu người, Man Utd gần như bất lực trong việc tìm đường trở lại trận đấu. Chelsea thậm chí còn có thêm một lần đưa bóng vào lưới nhờ cầu thủ chạy cánh Estevao, nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Thất bại 0-2 cũng khiến Man Utd tiếp tục trải qua khởi đầu mùa giải đáng thất vọng nhất trong 40 năm qua, kể từ mùa 1986-1987. Đội bóng thành Manchester mới thắng 1, hòa 4 và thua 4 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Kết quả tại Stamford Bridge càng đẩy HLV Carrick đến gần nguy cơ mất việc. Trước trận, ban lãnh đạo Man Utd vẫn quyết định trao thêm cơ hội cho chiến lược gia người Anh, nhưng chuỗi 9 trận không thắng khiến sức ép lên chiếc ghế nóng tại Old Trafford ngày càng lớn.