Man Utd thua Atletico Madrid 0-2: Thẻ đỏ Yoro đánh sập hy vọng

Sáng 14/10, Atletico Madrid đánh bại Manchester United với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai thuộc vòng phân hạng UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu). Bàn thua ở phút đầu tiên và tấm thẻ đỏ của Leny Yoro trong hiệp 2 là những khoảnh khắc then chốt khiến Man Utd thất bại.

●Champions League

A. Madrid

2-0

Man Utd

Barrios 1’

Lookman 79’

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

58%Kiểm soát bóng42%

11Sút9

5Sút trúng đích4

2Phạt góc5

1Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ1

Atletico Madrid mở tỷ số ở pha tấn công đầu tiên. Baena thoát xuống rồi chuyền cho Barrios dứt điểm giữa sự truy cản của Lisandro Martinez và Heaven. Man Utd thủng lưới khi trận đấu diễn ra chưa được 60 giây.

Đội chủ nhà đá chắc với lợi thế dẫn bàn từ sớm. Trong hiệp một, Atletico Madrid kiểm soát bóng 66%, song chỉ đạt 0,33 bàn thắng kỳ vọng. Họ chỉ có thêm 2 pha bóng đáng chú ý là cú sút phạt trúng xà của Alex Grimaldo và bàn thắng bị hủy vì VAR phát hiện ra lỗi dùng tay chơi bóng.

Man Utd cố gắng tấn công nhưng không tạo ra nhiều tình huống gây sức ép và uy hiếp hàng thủ đối phương. Khi có cơ hội, Bryan Mbeumo lại bỏ lỡ trong pha đối mặt với thủ môn đối phương.

Man Utd thua Atletico Madrid 0-2. (Ảnh: Reuters)

Đại diện của bóng đá Anh tấn công tích cực hơn sau giờ nghỉ. Bruno Fernandes suýt gỡ hòa khi cú sút xa của anh đưa bóng dội cột.

Tuy nhiên, Man Utd tự đẩy mình vào thế bất lợi khi Yoro bị truất quyền thi đấu ở phút 74 sau pha phạm lỗi với Jonathan David. Sau đó 5 phút, chính David có dấu ấn quan trọng trong bàn thắng thứ hai của Atletico Madrid.

Tiền đạo người Canada thực hiện cú sút khiến thủ môn Senne Lammens vất vả cản phá. Ademola Lookman chớp thời cơ băng vào đá bồi nhân đôi cách biệt.

Hy vọng lật ngược tình thế của Man Utd sụp đổ khi họ chỉ còn 10 người trên sân. Atletico Madrid chơi bóng an toàn và giữ tỷ số 2-0 đến hết trận.

Atletico Madrid

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

13

Jan Oblak

8,2

5

Johnny Cardoso

6,4

7

Lee Kang-in

↓

6,8

8

Pablo Barrios

↓

8,3

10

Álex Baena

↓

7,2

14

Marcos Llorente

7,5

17

Dávid Hancko

7,4

19

Julián Álvarez

↓

6,1

20

Giuliano Simeone

↓

6,0

21

Cristian Romero

6.8

22

Alejandro Grimaldo

7,2

DỰ BỊ VÀO SÂN

11

Ademola Lookman

↑

7,5

15

Jonathan David

↑

6,3

18

Marc Pubill

↑

6,4

23

Morten Hjulmand

↑

6,3

24

Robin Le Normand

▮

↑

Man Utd

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Senne Lammens

6,9

2

Diogo Dalot

6,2

6

Lisandro Martínez

7,0

8

Bruno Fernandes

↓

6,4

9

Marcus Rashford

▮

↓

5,6

15

Leny Yoro

▮

5,3

17

Andrey Santos

6,8

18

Youri Tielemans

↓

6,9

19

Bryan Mbeumo

6,0

20

Carlos Baleba

↓

6,2

26

Ayden Heaven

↓

6,0

DỰ BỊ VÀO SÂN

5

Harry Maguire

↑

7

Mason Mount

↑

6,7

10

Matheus Cunha

↑

11

Joshua Zirkzee

↑

6,3

16

Amad Diallo

↑

6,5