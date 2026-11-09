Man Utd thoát thua hy hữu giữa khủng hoảng Ngoại hạng Anh

Theo Opta, Man Utd trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh 2 lần bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, nhưng đều gỡ hòa trong cùng một trận đấu.

Kỷ lục hy hữu được thiết lập trong cuộc đối đầu đầy kịch tính tại Old Trafford, nơi đoàn quân của HLV Michael Carrick tiếp tục bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng ở hàng phòng ngự.

Chỉ sau 4 phút, Aston Villa đã dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Alysson và Nicolas Jackson. Dù Bruno Fernandes và Youri Tielemans giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ, những sai lầm tiếp theo khiến Man Utd lại bị dẫn 2-4 ngay đầu hiệp 2.

Aston Villa 2 lần dẫn trước Man Utd 2 bàn. Ảnh: AFP.

Tưởng chừng đội bóng thành Manchester phải nhận thêm một thất bại, tiền đạo Joshua Zirkzee bất ngờ rút ngắn tỉ số xuống 3-4 ở phút 90+2, trước khi Dorgu đánh đầu gỡ hòa 4-4 chỉ 4 phút sau đó.

Đáng chú ý, cả 2 cầu thủ lập công ở những phút bù giờ đều vào sân từ ghế dự bị. Riêng Dorgu còn kiến tạo cho Zirkzee, trước khi ghi bàn đầu tiên trong mùa giải để giúp Man Utd thoát thua ngoạn mục.

Hậu vệ Patrick Dorgu đánh đầu gỡ hòa 4-4 cho Man Utd ở phút bù giờ. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, màn ngược dòng khó tin không thể che lấp cuộc khủng hoảng tại Old Trafford. Theo Opta, Man Utd đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh, cân bằng chuỗi trận tệ nhất của chính họ tại giải đấu này.

Với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 vòng, Quỷ đỏ tiếp tục đứng thứ 18, vị trí thấp nhất của CLB ở cùng giai đoạn tại giải vô địch quốc gia Anh kể từ mùa 1986-1987, tức 40 năm trước.

Thành tích đáng thất vọng càng khiến sức ép đè nặng lên HLV Michael Carrick. Trong ngày Old Trafford kỷ niệm 40 năm Sir Alex Ferguson được bổ nhiệm dẫn dắt Man Utd, nhiều CĐV đã mang theo biểu ngữ phản đối giới chủ và bày tỏ sự bất mãn với màn trình diễn của đội nhà.

Sau trận, HLV Carrick thừa nhận những sai lầm cá nhân tiếp tục khiến đội bóng phải trả giá: “Chúng tôi tự làm khó mình. Những bàn thua xuất phát từ sai lầm cá nhân và toàn đội cần phải khắc phục”.

Dù vậy, nhà cầm quân người Anh vẫn đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò, đồng thời khẳng định Man Utd có thể giành chiến thắng nếu tận dụng cơ hội tốt hơn.

Trận hòa 4-4 giúp Quỷ đỏ tránh thêm một thất bại, nhưng cũng cho thấy sự tương phản giữa khả năng tấn công và những lỗ hổng nơi hàng thủ.

Nếu không sớm cải thiện, những màn thoát hiểm phút cuối khó có thể giúp Man Utd thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.