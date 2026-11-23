HLV Mauricio Pochettino được kỳ vọng vực dậy Man Utd sau chuỗi trận bết bát dưới thời Michael Carrick. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro ở ngay phút thứ 8 đã khiến đội khách rơi vào thế khó.

Tình huống bắt nguồn từ sai lầm của trung vệ Matthijs de Ligt, người phán đoán không tốt đường chuyền dài của Ronald Araujo, để tiền đạo Alexander Isak thoát xuống.

Trong nỗ lực sửa sai cho đồng đội, hậu vệ Leny Yoro phạm lỗi với chân sút Liverpool ngay trước vòng cấm và bị trọng tài Sam Barrott rút thẻ đỏ trực tiếp.

Không chỉ mất người, Man Utd còn phải trả giá từ chính quả đá phạt ấy. Tiền vệ Dominik Szoboszlai sút bóng hiểm hóc vào góc thấp, đánh bại thủ môn Senne Lammens để mở tỷ số ở phút 10.

Trung vệ Leny Yoro của Man Utd bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 8 trong trận đấu tại Anfield. Ảnh: Getty.

Chỉ 3 phút sau, cách biệt được nhân đôi khi tiền đạo cánh Rio Ngumoha vượt qua Diogo Dalot bên cánh trái, rồi chuyền vào vòng cấm, tạo điều kiện để tiền vệ Florian Wirtz dứt điểm cận thành. Man Utd thủng lưới 2 bàn khi trận đấu chưa trôi qua 15 phút, khiến những tính toán của tân HLV Pochettino gần như phá sản.

Trước sức ép của đội chủ nhà, HLV Pochettino buộc phải rút tiền đạo Bryan Mbeumo để đưa trung vệ Harry Maguire vào sân, chuyển sang chơi với hàng thủ 5 người. Sự điều chỉnh giúp Man Utd cầm cự đến hết hiệp 1, nhưng không thể xoay chuyển thế trận.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục làm chủ cuộc chơi và ghi thêm 2 bàn. Ngumoha đón đường căng ngang của Bradley Barcola rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Victor Munoz tận dụng pha kiến tạo của Wirtz để ấn định chiến thắng 4-0.

Tiền vệ Bruno Fernandes và các đồng đội đã có một ngày đáng quên khi làm khách Liverpool. Ảnh: Getty.

Với bàn thắng được ghi khi 18 tuổi và 85 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công trong các cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man Utd tại Ngoại hạng Anh. Tài năng người Anh còn có 1 pha kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng đậm của đội chủ sân Anfield.

Thất bại khiến Man Utd trải qua 9 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, trong khi họ mới giành được 1 chiến thắng sau 11 vòng. Đội bóng thành Manchester tiếp tục đứng áp chót với 8 điểm, chỉ hơn Crystal Palace 1 điểm.

Liverpool đã có chiến thắng dễ dàng trước Man Utd ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Liverpool vươn lên thứ 4 với 21 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm sau 11 vòng tại Ngoại hạng Anh.

Theo lịch, Man Utd sẽ làm khách trên sân Sporting CP tại Champions League lúc 3h ngày 26/11, trước khi tiếp Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 22h ngày 28/11 (giờ Hà Nội).