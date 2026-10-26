Man Utd thảm bại, khởi đầu tệ nhất sau 40 năm ở Ngoại hạng Anh

Thất bại ngay trên sân Old Trafford đẩy Man Utd lún sâu vào khủng hoảng. Thầy trò HLV Michael Carrick mới giành 7 điểm sau 8 vòng, với 1 chiến thắng, 4 trận hòa và 3 thất bại.

Đây là khởi đầu tệ nhất của 'Quỷ đỏ' tại giải vô địch Anh kể từ mùa 1986-1987, khi họ chỉ có 4 điểm ở cùng giai đoạn.

Đội chủ nhà nhập cuộc thiếu sức sống và sớm trả giá vì những sai lầm ở hàng thủ. Phút 38, tiền đạo Rayan thoải mái dứt điểm từ quả đá phạt của Justin Kluivert, mở tỷ số cho Bournemouth.

Chỉ 5 phút sau, hậu vệ Leny Yoro trượt chân, tạo điều kiện để Marcus Tavernier nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Bournemouth đánh bại Man Utd 3-0 ngay tại Old Trafford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Ảnh: SHUTTERSTOCK.

Sang hiệp 2, thủ môn Senne Lammens phán đoán sai đường bóng dài, để tiền đạo Evanilson vượt qua rồi dứt điểm vào lưới trống ở phút 71. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cũng khép lại một buổi tối ác mộng của đội chủ sân Old Trafford.

Đáng chú ý, Bournemouth đã 3 lần thắng Man Utd với tỷ số 3-0 ngay tại Old Trafford, sau các trận đấu vào tháng 12/2023 và tháng 12/2024.

Theo Opta, trước Bournemouth chỉ Liverpool và Man City từng có 3 lần thắng Man Utd 3-0 ngay trên sân khách tại Ngoại hạng Anh.

Đội bóng miền Nam nước Anh còn lập dấu mốc đặc biệt với 18 bàn sau 10 chuyến làm khách tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh. Trung bình 1,8 bàn mỗi trận, Bournemouth là đối thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất trên sân Man Utd trong lịch sử giải vô địch Anh, tính với những đội đã làm khách tại đây ít nhất 2 lần.

Vẻ mặt của HLV Michael Carrick trông như sắp khóc sau khi Bournemouth ghi bàn thắng thứ ba. Ảnh: PREMIER LEAGUE.

Trái ngược với niềm vui của Bournemouth, Man Utd trải qua trận thứ 8 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Từ vị trí thứ 3 mùa trước, đội bóng của HLV Carrick hiện rơi xuống thứ 16, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Thất bại càng khiến quyết định nhân sự của HLV Michael Carrick bị chú ý. Nhà cầm quân người Anh bất ngờ để đội trưởng Bruno Fernandes dự bị, chỉ vài ngày sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích cách tiếp cận chiến thuật trong trận thua Como 1-4 tại Champions League.

Thủ quân Bruno Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị và sau đó còn phải hứng chịu những tiếng la ó của người hâm mộ Man Utd. Ảnh: Getty.

HLV Carrick khẳng định đây thuần túy là ‘lựa chọn chuyên môn’. Tuy nhiên, khi thiếu nhạc trưởng người Bồ Đào Nha, các pha lên bóng của Man Utd thiếu tính sát thương.

Thảm bại còn khiến sự thất vọng bao trùm ‘Nhà hát của những giấc mơ’. Người hâm mộ la ó các cầu thủ, còn CĐV Bournemouth liên tục hát vang những lời chế giễu về nguy cơ HLV Carrick bị sa thải.

Sau trận, chiến lược gia 45 tuổi tiến đến các khán đài cảm ơn người hâm mộ, làm dấy lên đồn đoán về một cuộc chia tay. Ông phủ nhận đây là lời chào tạm biệt, nhưng không thể đảm bảo tương lai khi Man Utd tiếp tục trượt dài.

HLV Michael Carrick dường như đang nói lời tạm biệt với những người hâm mộ trung thành tại Old Trafford. Ảnh: SKY SPORTS.

Trong khi Bournemouth nối dài chuỗi thắng lên 4 trận trên mọi đấu trường, Man Utd đứng trước thử thách lớn hơn. 'Quỷ đỏ' sẽ làm khách của Chelsea ở vòng tiếp theo, khi chiếc ghế của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội.