Man Utd sẽ không mất thêm nhân sự ở hàng phòng ngự trong cuộc tiếp đón Brentford cuối tuần này, sau khi kháng cáo thành công chiếc thẻ đỏ mà Leny Yoro phải nhận hôm 22/11.

“Án treo giò 1 trận đối với Leny Yoro được hủy bỏ sau khi chúng tôi nghiên cứu khiếu nại của Man Utd”, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) thông báo hôm 24/11.

Chiếc thẻ đỏ của Yoro gây nhiều tranh cãi ngay từ thời điểm trọng tài Sam Barrott đưa ra quyết định ở phút 8 trận Man Utd gặp Liverpool.

Trung vệ người Pháp phạm lỗi từ phía sau với tiền đạo Alexander Isak trong tình huống chân sút của Liverpool thoát xuống đối mặt thủ môn Senne Lammens.

Trung vệ Leny Yoro phạm lỗi với tiền đạo Alexander Isak dẫn đến thẻ đỏ trong trận Man Utd thua Liverpool 0-4 tại sân Anfield. Ảnh: Getty Images.

HLV Mauricio Pochettino cho rằng Isak đã có pha chạm bóng lỗi, đưa bóng đi quá xa tầm kiểm soát và khó có thể tiếp cận bóng trước Lammens. Vì thế, việc xác định Yoro phạm lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng là không thỏa đáng.

Trái với phán quyết của FA, người đứng đầu tổ chức trọng tài chuyên nghiệp Anh Howard Webb vẫn bảo vệ quyết định của trọng tài Barrott.

“Isak đang kiểm soát bóng, đẩy bóng qua Yoro và di chuyển với tốc độ cao thì bị phạm lỗi. Vấn đề cần xem xét là liệu Isak có thể tiếp cận bóng trước Lammens hay không. Ở thời điểm đó, trọng tài cho rằng cậu ấy có thể”, ông Webb phân tích trên chương trình Mic’d Up.

Cựu trọng tài từng điều khiển trận chung kết World Cup 2010 cũng bảo vệ quyết định không can thiệp của trọng tài VAR John Brooks, bởi những nghi vấn xung quanh tình huống này chưa đủ để khẳng định trọng tài chính mắc sai lầm rõ ràng.

“Phần lớn mọi người sẽ cho rằng đó là quyết định đúng. Có thể còn gây tranh cãi, nhưng chắc chắn không phải là một sai lầm rõ ràng”, ông Webb nhấn mạnh.

Đây là lần thứ 2 ở mùa giải này Liên đoàn Bóng đá Anh xóa án treo giò cho một cầu thủ nhận thẻ đỏ bất chấp giới chuyên môn trọng tài cho rằng quyết định trên sân là đúng. Trường hợp trước đó là trung vệ Pascal Struijk của Brighton trong trận gặp Sunderland hồi tháng 10.

Việc trung vệ Yoro thoát án treo giò là tin vui hiếm hoi đối với tân thuyền trưởng Pochettino trong bối cảnh Man Utd đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

'Quỷ đỏ' đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 11 vòng Ngoại hạng Anh.