Man Utd nhắm Nagelsmann, cựu HLV tuyển Đức cũng để ý đến ghế nóng tại Old Trafford

Theo Telegraph Sport, Julian Nagelsmann cũng sẵn sàng quan tâm lời đề nghị từ Manchester United nếu đội bóng quyết định sa thải Michael Carrick.

Cựu huấn luyện viên Bayern Munich và đội tuyển Đức được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Julian Nagelsmann sẽ là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Michael Carrick. Ảnh : John Walton/PA

Tương lai của Carrick trở nên bất ổn sau thất bại nặng nề 1-4 trước Como trên sân khách tại Champions League.

Kết quả này càng làm gia tăng sự thất vọng của người hâm mộ, đặc biệt khi đội trưởng Bruno Fernandes công khai bày tỏ những lo ngại về cách vận hành chiến thuật của đội bóng.

Manchester United mới giành được hai chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải, đồng thời trải qua chuỗi bảy trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Dù ban lãnh đạo vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Carrick, nhưng những kết quả nghèo nàn đang khiến niềm tin dành cho nhà cầm quân người Anh bị lung lay.

Theo các nguồn tin, giới quan sát nhận định Manchester United có thể bắt đầu đánh giá nghiêm túc những phương án thay thế nếu tình hình không sớm được cải thiện.

Trong số các ứng viên, Nagelsmann nổi lên nhờ kinh nghiệm dẫn dắt Bayern Munich, đội tuyển Đức và triết lý bóng đá hiện đại.

MU đang khởi đầu mùa giải thất vọng và đầy biến động. Ảnh: Alessandro Garofalo/Reuters

Chiến lược gia 39 tuổi hiện được cho là chưa có công việc mới sau khi chia tay đội tuyển Đức sau chiến dịch World Cup 2026 không thành công.

Ông từng được Chelsea và Tottenham quan tâm, đồng thời được cho là có mong muốn thử sức tại Premier League.

Một yếu tố có thể tạo thuận lợi cho Nagelsmann là mối quan hệ với Christopher Vivell, giám đốc tuyển mộ hiện tại của Manchester United.

Hai người từng làm việc cùng nhau tại RB Leipzig, trong khi Vivell cũng giữ vai trò giám đốc kỹ thuật Chelsea khi đội bóng thành London cân nhắc bổ nhiệm Nagelsmann vào năm 2023.

Dù Vivell không được kỳ vọng trực tiếp quyết định việc lựa chọn huấn luyện viên tiếp theo, nhưng mối quan hệ giữa hai người có thể giúp Manchester United thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận nhà cầm quân người Đức.

Trận tiếp đón Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật được dự báo có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Carrick. Manchester United đã không thể đánh bại đối thủ này trong hơn ba năm qua, khiến áp lực giành chiến thắng càng trở nên lớn hơn.

Chiến thuật của Michael Carrick đang bị chính các cầu thủ của ông chỉ trích. Ảnh : AP/Antonio Calanni

Ngoài Nagelsmann, Manchester United còn được liên hệ với Antonio Conte, cựu huấn luyện viên Chelsea và Tottenham. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy không được xem là lựa chọn ưu tiên do những lo ngại về khả năng thích nghi với mô hình quản lý hiện tại của câu lạc bộ.

Nếu quyết định thay tướng, Manchester United sẽ có lần thứ ba trong ba năm thực hiện thay đổi huấn luyện viên giữa mùa giải. Điều này không chỉ phản ánh sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về chiến lược phát triển và cách điều hành của đội chủ sân Old Trafford.