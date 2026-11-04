Man Utd ngược dòng khó tin ở Champions League

Chiến thắng khó tin giúp Man Utd chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 3 trận hòa và 6 thất bại.

Đáng nói, thầy trò HLV Michael Carrick tưởng chừng đã đứng trước một đêm ác mộng khác khi bị Roma dẫn 2 bàn chỉ sau 17 phút.

Đội khách vượt lên nhờ pha lập công của tiền vệ Matías Soulé, trước khi tiền đạo Donyell Malen nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Những tiếng la ó vang lên tại Old Trafford, nơi hàng nghìn CĐV còn tổ chức phản đối giới chủ Man Utd ngay trước giờ bóng lăn.

Roma đã dẫn Man Utd 2-0 chỉ sau 17 phút ngay tại thánh địa Old Trafford. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn đường lui, đội bóng thành Manchester lại tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 58, khi đội trưởng Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền sau 2 lần sút.

Trước đó, thủ môn Devis Vásquez cản được cú đá đầu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trọng tài cho Man Utd thực hiện lại do tiền vệ Bryan Cristante bên phía Roma xâm nhập vòng cấm quá sớm. Lần này, Fernandes không bỏ lỡ cơ hội, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Sức ép ngày càng lớn của Man Utd cuối cùng cũng khiến hàng thủ Roma sụp đổ. Phút 83, trung vệ Leonardo Balerdi phá bóng hụt, tạo điều kiện cho tiền đạo Matheus Cunha dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2.

Chỉ 3 phút sau, chân sút người Brazil tiếp tục khiến Old Trafford bùng nổ. Nhận bóng từ tài năng trẻ Shea Lacey, Cunha đột phá rồi tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, đưa bóng dội cột dọc vào lưới, hoàn tất cú đúp và màn ngược dòng không tưởng.

Tiền đạo Matheus Cunha ăn mừng sau khi ghi bàn quyết định giúp Man Utd thắng ngược Roma 3-2 tại Champions League. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, người hùng của Man Utd khép lại trận đấu theo cách khó tin không kém. Sau khi nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng, Cunha tiếp tục bị cảnh cáo vì pha phạm lỗi với Balerdi ở phút bù giờ, khiến đội chủ nhà phải bảo vệ thành quả với 10 người.

Chiến thắng càng đặc biệt khi tái hiện kịch bản từng xảy ra tại Old Trafford cách đây 5 năm. Tháng 10/2021, Man Utd cũng bị Atalanta dẫn 2-0 trong hiệp một, trước khi thắng ngược 3-2 nhờ bàn quyết định của Cristiano Ronaldo.

Trùng hợp, người dẫn dắt Atalanta trong thất bại năm ấy chính là HLV Gian Piero Gasperini, hiện cầm quân tại Roma. Sau 5 năm, chiến lược gia người Ý một lần nữa chứng kiến đội bóng của mình đánh rơi lợi thế dẫn 2 bàn và thất bại với cùng tỷ số trên sân Old Trafford.

Không chỉ chấm dứt chuỗi trận đáng quên, chiến thắng còn giúp Man Utd nâng thành tích lên 6 điểm sau 4 lượt trận vòng phân hạng Champions League, cải thiện cơ hội giành vé đi tiếp.

HLV Michael Carrick chỉ đạo Man Utd trong trận thắng ngược Roma 3-2 tại Old Trafford. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Với riêng HLV Carrick, màn ngược dòng mang ý nghĩa đặc biệt khi ông đang chịu sức ép sa thải sau khởi đầu tệ hại tại Ngoại hạng Anh. Từ chỗ đứng bên bờ vực thêm một thất bại, nhà cầm quân người Anh có thể tạm giải tỏa áp lực trước cuộc tiếp đón Aston Villa vào cuối tuần.

Dù chưa thể xóa đi cuộc khủng hoảng kéo dài gần 2 tháng, chiến thắng trước Roma ít nhất cũng giúp Man Utd tìm lại niềm tin vào khả năng vượt qua nghịch cảnh.