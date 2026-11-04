Man Utd lội ngược dòng không tưởng ở Cúp C1 châu Âu
Man Utd vừa tạo ra màn lội ngược dòng rất khó tin trong cuộc đọ sức với AS Roma tại Cúp C1 châu Âu mùa giải 2026/27.
●Cúp C1 châu Âu
3-2
Bruno (58’)
Cunha (83’, 86’)
KẾT THÚC
Soule (11’)
Malen (18’)
Thống kê trận đấu
60%Kiểm soát bóng40%
15Sút6
5Sút trúng đích5
3Phạt góc1
4Thẻ vàng3
1Thẻ đỏ0
Man Utd trở lại đấu trường Champions League với tâm trạng trĩu nặng sau thất bại bạc nhược 0-2 trước Chelsea. Đội khách AS Roma nhanh chóng tận dụng cuộc khủng hoang của thầy trò HLV Michael Carrick. Họ chủ động dâng cao đội hình, gây áp lực với hậu vệ chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Phút 11, Diogo Dalot mải mê dâng cao tấn công mà không phòng ngự. Soule thoải mái nhận bóng trước khi dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho đại diện Italy. Chỉ 7 phút sau, vẫn là Dalot mắc lỗi, Heaven để bóng chạm tay sau nỗ lực truy cản đối phương. Donyell Malen sút phạt đền thành công nâng tỉ số lên 2-0.
Thời điểm này, nhiều người lại nghĩ về một thất bại nữa cho Quỷ đỏ. Quả thật, Bruno Fernandes và đồng đội thi đấu rất bế tắc, không có bất kì pha bóng nào có thể tiếp cận khung thành của AS Roma. Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Soule tiếp tục sút xa rất nguy hiểm và suýt chút nữa mang về bàn thắng thứ 3 cho các vị khách.
Nhưng cầu thủ người Argentina sẽ rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ của mình bởi hiệp 2 là lúc Man Utd vùng lên mạnh mẽ. Phút 56, Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm và phạt đền dành cho Man Utd. Bruno Fernande không thắng được thủ môn Vasquez trên chấm 11 mét nhưng trọng tài yêu cầu anh đá lại do 1 cầu thủ Roma đã lao vào vòng cấm sai quy định.
Bruno ghi bàn trong lần thứ 2 đá phạt đền. Đây chính là khởi đầu cho màn lội ngược dòng khó tin của Man Utd. Phút 83, Balerdi phá bóng hụt, Matheus Cunha nhanh chóng xử lý gọn gàng và dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 2-2 cho Man Utd.
Chỉ 3 phút sau, từ đường chuyền tuyệt vời của Lacey, Cunha khống chế bóng rất hay và tung cú sút uy lực ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd.
Đội hình ra sân:
Man Utd
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Senne Lammens
TM
2
Diogo Dalot
5
Harry Maguire
8
Bruno Fernandes
10
Matheus Cunha
15
Leny Yoro
16
Amad Diallo
19
Bryan Mbeumo
20
Carlos Baleba
26
Ayden Heaven
37
Kobbie Mainoo
AS Roma
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
32
Devis Vásquez
TM
2
Devyne Rensch
4
Bryan Cristante
14
15
Marten de Roon
18
Matías Soulé
22
Mario Hermoso
23
Gianluca Mancini
26
Leonardo Balerdi
43
Wesley
86
Rodrigo Mora
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/man-utd-loi-nguoc-dong-khong-tuong-o-cup-c1-chau-au-ar1049083.html