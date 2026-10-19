Man Utd lập kỷ lục buồn sau trận hòa Leeds

Chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng, với 1 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại, đội bóng thành Manchester trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời năm 1992. Đây cũng là lần đầu sau 40 năm, Man Utd chỉ thắng 1 trong 7 trận mở màn tại giải vô địch quốc gia.

Lần gần nhất "Quỷ đỏ" khởi đầu tệ như vậy là mùa 1986-1987, dưới thời HLV Ron Atkinson. Khi ấy, đội bóng chỉ thắng Southampton 5-1, hòa Leicester 1-1 và thua 5 trận còn lại, giành 4 điểm sau 7 vòng. Hậu quả, khi đó ông Atkinson bị sa thải và Sir Alex Ferguson tiếp quản ghế nóng vào tháng 11/1986.

Tại Elland Road, Man Utd tưởng chừng có thể chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng khi tiền đạo Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 35. Từ quả tạt của Youri Tielemans bên cánh phải, ngôi sao người Cameroon thoát khỏi sự kèm cặp của James Justin rồi dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn James Trafford.

Tuy nhiên, đội khách gặp bất lợi khi trung vệ Lisandro Martinez không thể tiếp tục thi đấu sau giờ nghỉ vì chấn thương, phải nhường chỗ cho Noussair Mazraoui. Chỉ 6 phút sau, Leeds tận dụng tình huống phạt góc để gỡ hòa.

Từ quả treo bóng vào vòng cấm, hậu vệ Tarik Muharemovic đánh đầu chuyền cho tiền đạo Dominic Calvert-Lewin khống chế bằng ngực rồi sút tung lưới thủ môn Senne Lammens ở phút 51.

Man Utd chỉ kiếm được 1 điểm trước Leeds ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP

Pha lập công tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn của Calvert-Lewin. Theo thống kê của Squawka, tiền đạo 29 tuổi đã ghi 18 bàn tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa 2025-2026, thành tích tốt nhất trong số các cầu thủ người Anh cùng giai đoạn.

Cựu chân sút Everton còn sở hữu cột mốc đáng chú ý khi ghi bàn trong 11 mùa Ngoại hạng Anh liên tiếp, từ mùa 2016-2017. Anh là cầu thủ duy nhất duy trì được chuỗi thành tích này xuyên suốt khoảng thời gian đó.

Trong những phút còn lại, Man Utd nỗ lực tìm bàn quyết định nhưng Bruno Fernandes và Amad Diallo đều dứt điểm thiếu chính xác. Thậm chí, đội khách suýt trắng tay ở phút bù giờ nếu Noussair Mazraoui không kịp phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú sút của Anton Stach.

Trận hòa khiến Man Utd nối dài chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường. Thầy trò HLV Michael Carrick đứng thứ 13 tại Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Đây là sự sa sút đáng báo động với đội bóng từng kết thúc mùa trước trong top 3.

Dù vậy, HLV Carrick vẫn xem màn trình diễn trước Leeds là một "khởi đầu mới", đồng thời đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò. Tuy nhiên, nếu không sớm cải thiện kết quả, nhà cầm quân người Anh khó tránh khỏi áp lực ngày càng lớn.

Theo lịch, Man Utd sẽ làm khách trước Como trên sân Giuseppe Sinigaglia ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League lúc 23h45 ngày 21/10 (giờ Hà Nội).