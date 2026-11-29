Trận sân nhà đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Man Utd sớm trở thành cơn ác mộng đối với tân HLV Mauricio Pochettino. Chỉ trong 13 phút ở hiệp 1, tiền đạo Callum Wilson 2 lần làm tung lưới ‘Quỷ đỏ’, đều từ những đường kiến tạo của Dango Ouattara.

Hai bàn thua này khiến hiệp 1 trận gặp Brentford trở thành hiệp thứ 6 liên tiếp Man Utd phải nhận ít nhất 2 bàn thua.

Đến cuối trận, các pha lập công của trung vệ Kristoffer Ajer và tiền đạo Kevin Schade đưa lên thành hiệp thứ 7 liên tiếp có ít nhất 2 lần đội chủ sân Old Trafford phải vào lưới nhặt bóng.

Chuỗi thủng lưới này bắt đầu từ hiệp 2 trận thua Chelsea 0-2. Sau đó, Man Utd nhận ít nhất 2 bàn thua trong cả 2 hiệp trận hòa Aston Villa 4-4, cả 2 hiệp trận thua Liverpool 0-4 và cả 2 hiệp trận thua Brentford 0-4.

Vì thế, Man Utd trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh để thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi hiệp ở 7 hiệp liên tiếp.

Các cầu thủ Man Utd đối mặt với sự giận dữ của người hâm mộ sau trận thua Brentford 0-4. Ảnh: 2026 PA Media

Tính riêng số bàn thua, Man Utd cũng trải qua 3 trận liên tiếp để lọt lưới 4 lần, lần lượt trước Aston Villa, Liverpool và Brentford. Hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 0-4 là điều chưa xảy ra với ‘Quỷ đỏ’ kể từ năm 1963 ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Hàng thủ Man Utd còn chạm một cột mốc đáng ngại khác khi không giữ sạch lưới trong cả 12 trận đầu mùa ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Lần gần nhất đội bóng thành Manchester rơi vào tình cảnh này là mùa 1930-1931. Đáng lo, ở mùa giải đó, ‘Quỷ đỏ’ kết thúc ở vị trí cuối bảng và phải xuống hạng.

Chiến thắng 4-0 cũng giúp Brentford lần đầu đánh bại Man Utd trên sân Old Trafford ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ tháng 2/1937, cách đây 89 năm.

Trước trận đấu tối 28/11, đội bóng thành London toàn thua cả 6 lần làm khách tại đây ở Ngoại hạng Anh.

Brentford ghi cả 4 bàn chỉ với 4 cú sút trúng đích. Trong khi đó, các học trò của HLV Pochettino tung ra 25 pha dứt điểm, có 8 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà, nhiều CĐV Man Utd bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc. Những người ở lại hô vang tên cựu HLV Michael Carrick trước khi la ó các cầu thủ lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thất bại trước Brentford nối tiếp trận thua Liverpool 0-4 trong ngày ra mắt Man Utd, khiến HLV Pochettino đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh theo cách không mong muốn.

HLV Pochettino chưa thể giúp Man Utd thi đấu khởi sắc. Ảnh: Getty

Nhà cầm quân người Argentina trở thành HLV thứ 2 có đội bóng thua cách biệt ít nhất 4 bàn trong cả 2 trận đầu tiên dẫn dắt một CLB tại giải đấu này, sau HLV Dave Jones của Wolverhampton hồi tháng 8/2003.

Trận thua Brentford khiến Man Utd nối dài chuỗi không thắng tại Ngoại hạng Anh lên 10 trận, gồm 5 hòa và 5 thua. Đây là chuỗi kết quả tệ nhất của họ kể từ giai đoạn 11 trận không thắng từ tháng 11/1989 đến tháng 2/1990 dưới thời HLV Alex Ferguson.

Man Utd hiện đứng áp chót với 8 điểm sau 12 vòng Ngoại hạng Anh và sẽ rơi xuống cuối bảng nếu Crystal Palace đánh bại Hull City hôm 29/11.

Theo lịch, thầy trò HLV Pochettino sẽ làm khách trên sân Newcastle ở vòng 13 Ngoại hạng Anh lúc 3h15 ngày 3/12 (giờ Hà Nội).