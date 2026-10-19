Man Utd khiến CĐV chờ 743 ngày chưa được cắt tóc

Mái tóc của anh Ilett vẫn dài thêm mỗi ngày, còn những chuỗi chiến thắng của Man Utd lại ngắn ngủi đến khó tin.

Trận hòa Leeds 1-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh hôm 18/10 đánh dấu lần thứ 100 "Quỷ đỏ" ra sân kể từ khi anh bắt đầu thử thách, nhưng chiếc kéo vẫn chưa có dịp được sử dụng.

Ngày 5/10/2024, CĐV 30 tuổi này tự cắt tóc sát đầu và tuyên bố chỉ trở lại tiệm cắt tóc khi Man Utd thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Anh có lẽ không ngờ lời hứa tưởng chừng đơn giản lại biến mình thành một trong những CĐV kiên nhẫn nhất thế giới bóng đá.

Frank Ilett, người có biệt danh "The United Strand", thường xuyên cập nhật quá trình nuôi tóc chờ Man Utd thắng 5 trận liên tiếp. Ảnh: Instagram @theunitedstrand.

Frank Ilett vẫn để kiểu tóc tương đối gọn gàng khi HLV Ruben Amorim mới tiếp quản Man Utd vào cuối năm 2024. Ảnh: Instagram @theunitedstrand.

Mái tóc của Frank Ilett đã dài và xù lên rõ rệt vào giai đoạn cuối HLV Ruben Amorim dẫn dắt Man Utd. Ảnh: The Sun.

Frank Ilett vẫn chưa thể cắt mái tóc rậm rạp sau 743 ngày và 100 trận chờ Man Utd thắng 5 trận liên tiếp. Ảnh: Instagram @theunitedstrand.

Suốt 743 ngày qua, Man Utd đã trải qua 5 đời HLV, nhưng chẳng ai giúp Ilett thoát khỏi mái tóc ngày càng rậm rạp.

Thử thách bắt đầu dưới thời HLV Erik ten Hag. Sau khi chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải, HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy giúp Man Utd thắng 2 trận liên tiếp, nhưng chưa kịp tiến xa hơn đã phải nhường ghế cho Ruben Amorim.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng bất lực trước yêu cầu của Ilett, khi Man Utd chưa từng thắng quá 3 trận liên tiếp trong nhiệm kỳ của ông. Đến lúc HLV Amorim mất việc, mái tóc của CĐV này đã xù lên trông thấy.

Người kế nhiệm tạm quyền Darren Fletcher thậm chí còn chẳng thể mang về chiến thắng nào trong 2 trận cầm quân. Hy vọng của Ilett chỉ thực sự sống lại khi HLV Michael Carrick xuất hiện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick, Man Utd lần lượt đánh bại Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham hồi đầu năm 2026. Bốn chiến thắng liên tiếp đưa CĐV người Anh đến gần chiếc ghế cắt tóc hơn bao giờ hết.

Chỉ cần vượt qua West Ham ở trận tiếp theo, "Quỷ đỏ" sẽ hoàn tất điều kiện để người hâm mộ đặc biệt này được xuống tóc sau 493 ngày chờ đợi.

Thế nhưng, West Ham lại dội gáo nước lạnh vào giấc mơ ấy bằng trận hòa 1-1. Chuỗi thắng dừng ở con số 4, còn anh Ilett đành ngậm ngùi nhìn mái tóc tiếp tục dài thêm.

Đáng nói, gần 8 tháng sau lần hụt hẫng đó, tình hình vẫn chẳng khá hơn. Trận hòa Leeds mới nhất khiến Man Utd chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng Anh mùa này, đứng thứ 13 với vỏn vẹn 1 chiến thắng.

Với anh Ilett, thống kê đáng buồn hơn cả là Man Utd hiện không có nổi 2 chiến thắng liên tiếp. Sau 100 trận chờ đợi, CĐV có biệt danh "The United Strand" vẫn phải bắt đầu đếm lại từ đầu, trong khi mái tóc của anh đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Man Utd có thể thay HLV, thay cầu thủ và thay cả chiến thuật, nhưng mái tóc của Ilett thì vẫn chỉ thay đổi theo một hướng - dài thêm.