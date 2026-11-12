Man Utd đạt thỏa thuận sơ bộ với Pochettino, chuẩn bị chia tay Carrick

Theo Sky Sports, Manchester United đã đạt được thỏa thuận miệng về nguyên tắc với Mauricio Pochettino vào thứ Tư, mở đường cho nhà cầm quân 54 tuổi trở lại Ngoại hạng Anh để dẫn dắt đội bóng từng nhiều lần muốn có sự phục vụ của ông.

Pochettino hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, tương lai của ông tại Old Trafford đang được chú ý sau khi Manchester United bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế Michael Carrick.

Ban lãnh đạo đội bóng được cho là muốn sớm giải quyết vấn đề huấn luyện viên trưởng nhằm vực dậy phong độ đang sa sút nghiêm trọng.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Ảnh: Getty

Theo các nguồn tin, tương lai của Carrick được đưa ra thảo luận trong cuộc họp tại Monaco hôm thứ Tư, với sự tham dự của cổ đông có ảnh hưởng Jim Ratcliffe, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Trong đó, Berrada và Wilcox được cho là nghiêng về phương án chấm dứt hợp tác với HLV Carrick.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Manchester United sẽ phải đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Mỹ về khoản bồi thường hợp đồng. Pochettino mới gia hạn hợp đồng cách đây ba tháng, qua đó tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Mỹ đến World Cup 2030.

Tuy nhiên, hợp đồng của ông được cho là có điều khoản giải phóng trị giá 10 triệu USD, tương đương khoảng 7,5 triệu bảng.

Pochettino không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Anh. Ông từng tạo dấu ấn khi dẫn dắt Southampton và Tottenham, trước khi chuyển sang Chelsea.

Ngoài ra, chiến lược gia người Argentina cũng từng có thời gian làm việc tại Paris Saint-Germain. Kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh cùng khả năng xây dựng đội bóng trẻ khiến ông trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với Manchester United.

Về phía Carrick, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm thứ Tư, nhưng tương lai của ông tại Old Trafford đang trở nên hết sức bấp bênh.

Manchester United trải qua chuỗi 8 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh và rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí thấp nhất của đội bóng sau 10 vòng đấu kể từ mùa giải 1986/87, thời điểm họ đứng thứ 20.

HLV Carrick. Ảnh: getty

Carrick từng được đánh giá cao sau khi giúp Manchester United ổn định tình hình và cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền.

Ông được bổ nhiệm chính thức vào mùa hè với kỳ vọng tiếp tục đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu. Tuy nhiên, mùa giải mới lại diễn ra theo chiều hướng trái ngược.

Thất bại 0-3 trên sân nhà trước Bournemouth hồi cuối tháng 10 từng khiến Carrick đối mặt nguy cơ mất việc. Sau đó, Manchester United tiếp tục thua Chelsea 0-2 trước khi chật vật đánh bại Roma 3-2 tại Champions League, dù từng bị dẫn trước hai bàn.

Đến trận gặp Aston Villa hôm Chủ nhật, đội bóng hai lần bị đối thủ dẫn trước hai bàn nhưng vẫn kịp ghi hai bàn trong thời gian bù giờ để giành trận hòa 4-4.

Kết quả này phần nào giúp Carrick tránh được nguy cơ bị sa thải ngay lập tức, nhưng chưa đủ để xóa bỏ những hoài nghi về năng lực cầm quân của ông.

Nhà cầm quân người Anh cũng gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật nội bộ khi từng loại đội trưởng Bruno Fernandes sau những chỉ trích liên quan đến chiến thuật trong trận thua Como 1-4. Hậu vệ Lisandro Martinez cũng bị gạch tên sau khi công khai bày tỏ sự không hài lòng với công tác chuyển nhượng của ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Manchester United hiện có khoảng hai tuần nghỉ quốc tế để giải quyết vấn đề trên băng ghế huấn luyện trước khi trở lại thi đấu bằng chuyến làm khách trên sân Liverpool ngày 22/11.

Nếu thỏa thuận với Pochettino được cụ thể hóa, đây có thể là bước ngoặt lớn trong nỗ lực tái thiết đội bóng sau giai đoạn sa sút. Tuy nhiên, tương lai của Carrick và khả năng Pochettino rời đội tuyển Mỹ vẫn cần chờ những quyết định chính thức.