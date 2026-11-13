Man Utd đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino đến năm 2029

Theo báo The Sun (Anh), Manchester United đạt thỏa thuận bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng mới, thay thế Michael Carrick vừa bị sa thải. Chiến lược gia người Argentina sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với đội chủ sân Old Trafford. Ông dự kiến bắt đầu công việc sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

Man Utd đồng ý chi 7,4 triệu bảng (tương đương 251 tỷ đồng) để giải phóng hợp đồng của Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF). Theo The Athletic, các điều khoản cá nhân giữa hai bên đã được thống nhất. Đội bóng Anh có thể chính thức công bố thương vụ ngay trong ngày 13/11.

Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng mới, thay thế Michael Carrick. (Ảnh: Reuters)

Pochettino dự kiến có trận ra mắt Man Utd khi đội bóng làm khách trên sân Liverpool ngày 22/11, thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh. Đây được xem là thử thách lớn đối với chiến lược gia 54 tuổi, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang trải qua giai đoạn khủng hoảng.

Tuy nhiên, Pochettino chưa lập tức trở lại Anh. Ông vẫn hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển Mỹ trong hai trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti, diễn ra ngày 14/11 và 17/11. Sau trận lượt về, nhà cầm quân người Argentina sẽ bay đến Manchester để bắt đầu công việc mới.

Pochettino dẫn dắt đội tuyển Mỹ từ năm 2024. Trong hai năm làm việc, ông đưa đội bóng vào vòng 1/8 World Cup 2026, giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Trước khi chuyển sang công tác ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Pochettino từng có nhiều năm làm việc tại Ngoại hạng Anh, lần lượt dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea.

Quyết định bổ nhiệm Pochettino được đưa ra chỉ một ngày sau khi Manchester United thông báo chia tay Michael Carrick. Nhà cầm quân người Anh mất việc sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải 2026-2027, khi đội bóng trải qua khởi đầu tệ nhất tại Ngoại Hạng Anh trong 40 năm.