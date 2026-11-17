“Man Utd phải cho Chelsea thấy họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đưa Palmer trở về Manchester”, nhà báo Martin Lipton nhận định trên The Sun ngày 17/11. Theo ông, đây là thương vụ có thể tạo bước ngoặt trong cuộc tái thiết đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd thời gian tới được dẫn dắt bởi HLV Mauricio Pochettino. Ảnh: The Sun.

Tiền vệ Palmer được đánh giá phù hợp với triết lý của HLV Pochettino, người từng góp công đưa anh trở thành ngôi sao tại Chelsea. Chuyển đến Stamford Bridge năm 2023 sau quãng thời gian chủ yếu dự bị ở Man City, tiền vệ người Anh lập tức bùng nổ với 25 bàn trên mọi đấu trường ngay mùa đầu tiên.

Không chỉ hiểu rõ năng lực của Palmer, nhà cầm quân người Argentina còn có lợi thế từ mối liên hệ giữa cầu thủ này với Man Utd. Sinh ra tại Wythenshawe, Manchester, ngôi sao 24 tuổi lớn lên với tình yêu dành cho đội bóng áo đỏ và thần tượng huyền thoại Wayne Rooney.

Tuy nhiên, để đưa Palmer về Old Trafford, Man Utd có thể phải trả hơn 130 triệu bảng, mức phí được chuyên gia Lipton dự đoán sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh. Khoản đầu tư khổng lồ ấy cũng đồng nghĩa đội bóng cần đưa ra những quyết định khó khăn về nhân sự.

Tiền vệ Cole Palmer có thể nằm trong tầm ngắm của Man Utd. Ảnh: The Sun.

Theo cây bút của The Sun, người có thể phải ra đi là thủ quân Bruno Fernandes. Tiền vệ 32 tuổi đang hưởng mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần và là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tại Man Utd kể từ khi gia nhập năm 2020.

Dù vậy, tương lai của nhạc trưởng người Bồ Đào Nha đang trở nên khó đoán. Theo Sky Sports, anh đã từ chối hai đề nghị gia hạn hợp đồng, trong khi thỏa thuận hiện tại chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2027, kèm điều khoản cho phép CLB gia hạn thêm 12 tháng.

Những bất đồng công khai với cựu HLV Michael Carrick càng làm dấy lên khả năng chia tay. Lipton cho rằng Man Utd nên chấp nhận mất Bruno, bất chấp những đóng góp của anh, để tạo điều kiện cho HLV Pochettino xây dựng đội hình mới.

Các diễn biến hiện tại có thể khiến nhạc trưởng Bruno Fernandes phải rời Old Trafford. Ảnh: The Sun.

Đề xuất này xuất hiện khi Man Utd chỉ thắng 1 trong 10 vòng đầu tiên và đang đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh.

Đội hình ‘Quỷ đỏ’ được hình thành dưới 6 đời HLV khác nhau khiến chiến lược gia người Argentina đối mặt bài toán không chỉ về chiến thuật mà còn ở việc lựa chọn những cầu thủ phù hợp với cách vận hành mới.

Tuy nhiên, chiêu mộ Palmer không phải nhiệm vụ dễ dàng. Chelsea vừa gia hạn hợp đồng với tiền vệ tuyển Anh đến năm 2034 và chưa có ý định để anh ra đi.

Theo Daily Mail, Man Utd thậm chí chưa từng chính thức đề cập đến Palmer trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng giữa 2 CLB hồi mùa hè.