Man Utd, AC Milan, Inter Milan đồng ý sang Việt Nam thi đấu giao hữu

Chiều 10/10, CLB Công an Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đội bóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhằm ghi nhận những đóng góp của đội bóng trong quá trình xây dựng và phát triển.

Dự lễ kỷ niệm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Triển lãm chuyên đề “70 năm - Một biểu tượng, một niềm tự hào” tại Hội trường lớn Công an TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỉ niệm 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội.

Trong phần phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi, tri ân các cựu danh thủ đã cống hiến cho lịch sử và truyền thống của câu lạc bộ; đồng thời động viên các thành viên đội bóng tiếp tục giữ vững bản lĩnh, thi đấu cống hiến vì Tổ quốc và Nhân dân.

Trong 70 năm hoạt động, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã xây dựng bản sắc gắn với tinh thần kỷ luật, đoàn kết và ý chí thi đấu. Sau khi trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng vô địch V.League ngay mùa giải 2023. Đến mùa 2025-2026, câu lạc bộ lần thứ hai đăng quang giải đấu với 64 điểm.

Quang Hải và các đồng đội cũng giành hai Siêu cúp quốc gia ở các mùa 2024-2025 và 2025-2026 cũng như ngôi Á quân Cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025. Việc giành quyền tham dự AFC Champions League Elite đánh dấu bước tiến mới trên hành trình hội nhập quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận cho những thành tích xuất sắc và đóng góp trong 70 năm xây dựng, phát triển của đội bóng.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân tiết lộ 3 đội bóng lớn Man Utd, AC Milan và Inter Milan đồng ý sang Việt Nam thi đấu giải giao hữu quốc tế. Đây là giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động thể thao hướng tới việc khánh thành sân vận động PVF.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương đóng góp của nhiều thế hệ cầu thủ CLB Công an Hà Nội, mong đội bóng tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới chất lượng chuyên môn cao hơn. Ngoài ra, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị CLB tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, tận dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh đào tạo trẻ, coi trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, thi đấu trung thực, cao thượng và trách nhiệm với nhân dân.

Trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, nhấn mạnh: “Đây là vinh dự chung của các thế hệ đã xây dựng, cống hiến cho câu lạc bộ trong suốt 70 năm qua, là niềm tự hào của những người đang tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hôm nay, đồng thời là động lực để các thế hệ mai sau tiếp bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của bóng đá Công an Hà Nội”.