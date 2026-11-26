Công bằng mà nói, Man United có quyền tiếc nuối khi họ đã hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ nhưng cuối cùng lại chỉ thu về một kết quả hòa. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân vẫn xuất hiện, khiến MU phải trả giá bằng 2 bàn thua, qua đó chấp nhận chia điểm.

Dù vậy, Pochettino vẫn bày tỏ sự tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội nhà. Theo đánh giá của huấn luyện viên người Argentina, Man United đã có những tín hiệu tích cực dù ông mới chỉ có một tuần làm việc cùng đội bóng. Đây cũng là trận đấu mà MU cho thấy khả năng phản ứng mạnh mẽ sau khi liên tục gặp bất lợi.

Pochettino bày tỏ sự tự hào với màn trình diễn của các học trò (Ảnh: Getty Images)

Có lẽ, một kết quả hòa với MU thời điểm hiện tại cũng thực sự quý giá. Trong giai đoạn chuyển giao còn đầy rẫy những lộn xộn ở mọi mặt, mỗi điểm số giành được với họ, đều là lời khẳng định tập thể Quỷ đỏ đang đi đúng hướng, đồng thời chắp thêm hy vọng về sự ổn định mà người hâm mộ Man United hằng mong mỏi.

Chiếc “ghế nóng” của Pochettino vẫn còn chưa ấm chỗ, và triều đại của ông vừa trải qua một khởi đầu cực kì bất lợi khi để thua đại kình địch tới 4 bàn không gỡ.

Tiếp quản một tập thể đang chìm sâu trong khủng hoảng, trận ra mắt đã phải nhận thất bại tan tác, trách nhiệm mà Pochettino gánh trên vai hiện tại thực sự rất nặng nề.

Ngoài việc nhanh chóng tìm ra lời giải giúp Man United xoay chuyển tình thế, cựu HLV Chelsea còn cần phải xây dựng lại văn hóa chiến thắng trong nội bộ đội bóng, hướng đến các mục tiêu cao hơn trong thời gian dài – những vấn đề không thể giải quyết qua ngày một ngày hai, đồng thời yêu cầu sự phối hợp giữa cả thượng tầng, cầu thủ và người hâm mộ.

Vì thế, một điểm tại Lisbon mặc dù chưa phải kết quả ưng ý nhất, tuy nhiên trong hoàn cảnh của Man United hiện tại, tỷ số 2-2 trước Sporting có thể tạm thời chấp nhận được.

Với Man United hiện tại, một điểm tại Lisbon cũng có thể chấp nhận được (Ảnh: Getty Images)

Pochettino cần thời gian để xây dựng lối chơi, lắp ráp nhân sự ưng ý, trước khi nhận về những đánh giá liệu MU dưới tay ông có thực sự khởi sắc hay không. Đôi khi, những triều đại huy hoàng nhất lại khởi đầu từ nơi hố sâu khủng hoảng.

Còn giờ đây, ông có thể động viên các học trò, từng bước ổn định lại tinh thần chiến đấu của Bruno Fernandes và đồng đội, và thở phào nhẹ nhõm sau khởi đầu bất ổn.